Mens hele verden venter på en corona-vaccine, så vokser den generelle vaccine-skepsis på grund af en gammel myte.

»Det er en frygtelig gammel løgnehistorie, som i sin tid stammede fra et falsk datasæt fra England. Det er komplet forkert og ifølge os (Lægemiddelstyrelsen, red) og Statens Serum Institut, er det er en opdigtet løgnehistorie.«

Omdrejningspunktet for myten er den meget almindelige og velkendte MFR-vaccine, og den medicinske chef for Lægemiddelstyrelsen, Nikolai Brun afkræfter netop, at denne vaccine giver autisme, som mange går og tror.

»Den vaccine er fuldstændig sikker og lever op til alle de krav, den skal have.«

Sådan lød det fra Nikolai Brun da han var inde og snakke i B.T.'s Facebook-Live, om hvornår vi får en corona-vaccine i Danmark, hvor Nikolai Brun også skød autisme-myten ned.

MFR-vaccinen gives til børn i 15 måneders alderen og skal beskytte børn mod mæslinger, fåresyge og røde hunde. Normalt kan vaccine give ufarlige bivirkninger i form af blandt andet rødme og kløe.

Myten stammer tilbage fra 1998, hvor den nu tidligere forsker Andrew Wakefield, udgav et dokument, hvor han påstod at MFR-vaccinen kunne give autisme til børn og har siden hen startet en bekymring for vacciner generelt.

»Den gang var der tale om forfalsket data,« fastslår den medicinske chef for Lægemiddelstyrelsen. Han understreger, at man ikke godkender en vaccine, før alle krav er opfyldt, og bivirkningerne er kortlagt og minimale. Dette gælder også den kommende corona-vaccine.

»Vi skal være sikker på, at vaccinen har en effekt, og den skal være velafprøvet, før vi tager den i brug. Vi skal have styr på bivirkningen, før vi giver en godkendelse. Vi giver ikke en godkendelse, før vi mener, det er sikkert at gøre det,« siger Nikolai Brun.

Rusland meddelte tidligere på ugen, at de er klar med en corona-vaccine og den står til at skulle masseproduceres nu, men i følge Nikolai Brun, så skal vi i Europa vente lidt endnu.

»Det russiske system er anderledes. Der kan man godt markedsføre vaccinen, før man har sikret, at den er 100% sikker. Det kan man ikke i Europa. Russerne har testet 76 personer, og det er ikke nok til at få en vaccine godkendt i Europa. Her skal man teste flere tusinde personer,« fortæller han.

Der er dog flere forskellige producenter, som er foran Rusland, og er i den afgørende fase af vaccineudviklingen, men inden da er det vigtigt at dræbe myten om at vaccinering giver autisme mener Nikolai Brun, dhvis en stor del af befolkningen skal vaccineres, for at vi kan komme coronavirussen til livs.