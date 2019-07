Glæder du dig til en afslappende badeferie sydpå? Eller til at få en kold dukkert under en ferie mættet med oplevelser og eventyr?

Så bør du læse med her - for en dukkert det forkerte sted kan gøre drømmeferien til et mareridt.

Det er især ferskvandssøer i troperne, du skal holde dig langt fra, fortæller den norske læge Lars Gullestad, som er medicinsk ansvarlig i firmaet bag sundheds-appen Eyr, til Dagbladet.

»De nydelige, havgrønne søer i udlandet virker idylliske og lækre at bade i, men det kan vise sig at blive et rent mareridt, hvis du vælger at gøre det, siger han til det norske medie.

For du risikerer at blive syg af en dukkert i det ellers indbydende vand.

Alvorligt syg.

Ved badning i søer i troperne kan du blive smittet med Schistosomiasis, en infektion, som hovedsageligt skyldes nogle små larver, der netop lever i ferskvand.

Selv efter at du har opholdt dig kort tid i vandet, kan du blive inficeret med den farlige sygdom gennem huden eller slimhinderne. Ja, blot det at gå med bare fødder i ferskvand kan være nok.

Herefter føres de små larver med blodet til blodkarrene omkring tarmen eller urinveje og kønsorganerne. Her udvikler sig til en til to cm lange orme.

Indledningsvis opstår der typisk hævelser på arme, ben eller kroppen, ligesom du kan få feber, der ligner malaria. Senere kan du få smerter i maven, tarmene og leveren eller problemer med urin- og kønsvejene.

Ifølge Sundhed.dk dør 200.000 mennesker hvert år af Schistosomiasis på verdensplan. Især børn i alderen 8-15 år er udsat.

Så galt går det dog ikke, hvis du kommer under medicinsk behandling.

Men drømmeferien kan blive til en rigtig kedelig oplevelse fra sygesengen.

Du kan blive smittet med sygdommen over hele Afrika, på den arabiske halvø, i de sydamerikanske lande Brasilien, Venezuela og Surinam, samt i hele Caribien med undtagelse af Cuba.

Lars Gullestad anbefaler dig også at have fået de rette vaccinationer og have styr på rejseforsikringen, før du tager på ferie. Rejser du indenfor EU, skal du sørge for at have det blå sygesikringskort med.

Under ferien er skal du være opmærksom på håndhygiejnen, kun drikke vand fra flaske og selvfølgelig smøre dig selv og børnene ind i solcreme flere gange om dagen, når I opholder jer i solen.