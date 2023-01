Lyt til artiklen

Hud, bindevæv og muskler, der må fjernes eller endnu værre: Amputerede ben.

Det kan få alvorlige konsekvenser, når en streptokokinfektion udvikler sig til en kødædende bakterie.

Heldigvis sker det yderst sjældent, men nu advarer en læge fra Odense Universitetshospital om, at flere kan blive ramt i år, skriver TV 2 Fyn.

Antallet af streptokokinfektioner er nemlig nærmest eksploderet i år.

Det betyder også, at flere bliver ramt af kødædende bakterier, siger afdelingslæge Thomas Vognbjerg Sydenham til tv-stationen.

På Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Odense Universitetshospital har lægerne registreret en femdobling i antallet af streptokokinfektioner i forhold til det, der er normalt for årstiden.

Lige nu er der cirka 100 prøver med Gruppe A-streptokokker om ugen. Det tal plejer at ligge på omkring 20.

Det vil – understreger Thomas Vognbjerg Sydenham – også betyde, at flere vil få den kødædende bakterie.

»I sidste ende ender man jo med, at der er nogle, der er smittet, som er særligt sårbare, som kan blive rigtig syge af den her bakterie,« siger afdelingslægen.

De fleste vil opleve en streptokokinfektion som forholdsvis harmløs med øm hals, feber, hævede mandler eller hovedpine.

Men for ganske få andre – især ældre over 65 år – kan det udvikle sig til alvorlige forløb.

Det gode råd er her – som altid – at blive hjemme, når man er syg. Og så opfordrer lægen til, at vi husker den gode håndhygiejen, som vi lærte under coronapandemien.

De praktiserende læger har desuden sænket grænsen for, hvornår de giver penicillin mod ondt i halsen i forsøg på at stoppe den accelererende smitte.