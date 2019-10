Få bedre tarmsundhed. Reducer kroppens oxidative stress. Oprethold balancen i fordøjelsen.

Kosttilskud med mælkesyrebakterier lover guld og grønne skove, men i virkeligheden ved vi meget lidt om, hvad bakterierne kan. Ligesom vi heller ikke ved, om der er en bagside af medaljen ved at bruge dem, fortæller læge Ida Donkin til B.T..

»Det jeg opponerer imod er, at før vi ved mere, så er det lige tidligt nok, at den kommercielle industri begynder at udnytte det,« siger læge Ida Donkin.

Siden forskningen har opdaget, at sammensætningen af bakterier blandt andet i vores tarme ser ud til at være relateret til bestemte sygdomme, er mængden af kosttilskud med mælkesyrebakterier - såkaldt probiotika - eksploderet.

Læge Ida Donkin har skrevet en ny bog om, hvordan man finder vej i sundhedsdebatten mellem vaccineskræk, allergier, nye forskningsresultater, modefænomener og direkte misinformation. Foto: Celina Dahl Vis mere Læge Ida Donkin har skrevet en ny bog om, hvordan man finder vej i sundhedsdebatten mellem vaccineskræk, allergier, nye forskningsresultater, modefænomener og direkte misinformation. Foto: Celina Dahl

Men det er alt for tidligt, mener læge og sundhedsformidler Ida Donkin, der har skrevet et indlæg om problemstillingen i Berlingske.

'Håbet er selvfølgelig, at probiotika vil vise sig gavnlig og risikofri. Men før vi (måske) når dertil, er det blot en forhåbning. Vi udstikker tomme løfter, når vi oversælger håb og hypoteser som etablerede sandheder,' skriver hun.

Ida Donkin sammenligner industriens interesse i probiotika med lovprisningen af antioxidanter, som pludselig befandt sig i alt fra cremer og shampoo til energidrikke og morgenmadsprodukter.

'Men forskningen var slet ikke der, hvor markedsføringsafdelingerne var. Det viste sig, at hypotesen om antioxidanternes livsforlængende egenskaber ikke holdt stik. Tværtimod viste flere studier, at et overdrevent indtag kunne være decideret skadeligt,' skriver Ida Donkin.

Gode råd om alternativ behandling Ida Donkin er en del af det digitale læringsunivers Læger Formidler, der sammen med sundhedsdebattør Morten Elsøe har udgivet syv gode råd om alternativ behandling. Vær opmærksom på, at der ikke er krav om dokumentation for effekt af naturmedicin og kosttilskud, og at de ikke er testet for bivirkninger hos mennesker. Flere har vist sig at kunne give anledning til allergi, hovedpine og hjertebanken.

Naturmedicin og kosttilskud kan være farligt at benytte samtidig med anden behandling. Det kan både mindske den vanlige medicins virkning, øge bivirkningerne, eller give anledning til andre komplikationer. Spørg derfor altid din læge til råds forinden.

Høje doser af vitaminer/antioxidanter kan mindske virkningen af stråle- og kemoterapi, og frarådes i øvrigt, da det gør mere skade end gavn.

Sker der skade eller fejl ved behandlinger uden om det offentlige system, kan du ikke få hjælp til at føre sag om klager og erstatninger.

Brug aldrig alternativ behandling til børn. Deres krop og psyke er anderledes end voksne, og her bør ikke eksperimenteres.

Alternativ behandling kan også være farligt. Vores krop ændrer sig, når vi bliver syge, og er ofte mere skrøbelig. Der er eksempelvis set punktering af lunger ved akupunktur, og mekaniske skader efter hårdhændet massage.

Hun er bekymret for, at trenden med probiotika kan blive en gentagelse.

»Vi begynder at kunne se, at der måske er nogle negative effekter af det hos nogle grupper. Det er blandt andet blevet sat i relation til antibiotikaresistens,« siger Ida Donkin til B.T.

I sit indlæg opfordrer hun til, at forskere indenfor området er aktive i debatten, så forbrugerne ikke bliver udnyttet af industrien. Og hvis du som forbruger overvejer at investere probiotika - eller andre kosttilskud og naturmedicin - bør du være varsom, mener Ida Donkin.

»Hvis noget lyder for godt til at være sandt, så er det det nok også« siger hun.