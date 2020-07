Jens Peter Svendsen, bedre kendt som Låsby-Svendsen, er død. Han blev 90 år gammel.

Det oplyser hans ene søn på Facebook.

I et opslag skriver han, at Jens Peter Svendsen kom ud for et uheld i hjemmet for tre måneder siden. Han pådrog sig i den forbindelse nogle skader, som desværre var for hårde at komme sig over.

'Idag er vores far, farfar og svigerfar blevet begravet. Efter er uheld i hjemmet for 3 mdr. Siden hvor han faldt og pådrog sig 2 brud på rygsøjlen skulle han i en alder af 90 år lære og gå igen, hvilket var hårdt for ham,' lyder det i opslaget, hvor det tilføjes, at han sov stille ind 3. juli, og at bisættelsen har fundet sted.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

'Han var på Gødvad Plejecenter og det var en hård tid for ham da han i en lang periode ikke kunne få besøg pga. Corona situationen,' skriver sønnen videre.

Et nær ven familien bekræfter dødsfaldet over for B.T.

Berygtet handelsmand

'Låsby-Svendsen' var både berømt og berygtet for sine evner som handelsmand, og skabte sig gennem flere årtier en karriere ved at rejse rundt på landets markedspladser.

Her begik han sig i salg af både tæpper, biler og heste, ligesom han også levede af at udleje forskellige ejendomme.

(ARKIV) Låsby-Svendsen fodrer sin hest på Hjallerup Marked, den 1. j uni 2007. Jens Peter Svendsen, også kendt som Låsby-Svendsen, er død, efter han for tre måneder siden kom ud for et uheld i hjemmet. Han blev 90 år. Det skriver BT ifølge Ritzau, fredag den 10. juli 2020.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere (ARKIV) Låsby-Svendsen fodrer sin hest på Hjallerup Marked, den 1. j uni 2007. Jens Peter Svendsen, også kendt som Låsby-Svendsen, er død, efter han for tre måneder siden kom ud for et uheld i hjemmet. Han blev 90 år. Det skriver BT ifølge Ritzau, fredag den 10. juli 2020.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Men da Jens Peter Svendsen var 82 år, skrantede helbredet så småt. I et interview med B.T. fortalte han, at han ikke længere turde lægge planer for mere end en dag ad gangen. Det hele kunne nemlig være slut hvert et øjeblik, konstaterede han.

»Jeg har lige ligget på sygehuset i fire måneder. Jeg var indlagt både i Viborg, Silkeborg og Skejby. De tog en blodåre herfra og flyttede den herop. Der troede jeg sgu, det var slut,« fortalte han til B.T.

'Låsby-Svendsen fyldte 90 år 6. december sidste år.

Han var fra byen Østrup i Himmerland og var udlært kommis - et andet ord for en faglært medhjælper eller ekspedient i eksempelvis et supermarked - i en brugsforening.

Som 20-årig tilnavnet 'Låsby', da han købte en mark ved Låsby, hvorfra han solgte brugte biler.

Kigger man på Låsby-Svendsens lange karriere, er det imidlertid ikke lutter positive fortællinger. Bag sig havde han en dom for skattesvig og skyldnersvig for 58 millioner kroner samt domme for bedrageri og trusler.

I 2009 blev han erklæret personlig konkurs. I konkursboet var der ikke meget tilbage til de kreditorer, som havde millioner af kroner til gode hos den garvede handelsmand.

Det største aktiv i boet var en lang række nedslidte huse, som Låsby-Svendsen havde overtaget på tvangsautkioner og efterfølgende udlejet til kontanthjælpsmodtagere og prostituerede.

Husene lå i forskellige mindre byer rundt om i landet og havde stort set ingen værdi.

Opdateres...