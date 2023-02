Lyt til artiklen

Madrassen er slynget ud af huset og ligger mellem støvede murbrokker, knuste tagplader, forvredne tagrender og splintrede møbler.

Det er mandag morgen 13. februar. Lars Hansen ligger i sengen i soveværelset, da der lyder et øredøvende brag.

Chaufføren af en Rema 100-lastbil har mistet herredømmet over det tonstunge køretøj og hamrer ind i parcelhuset, der bliver pulveriseret.

Egentlig havde Lars Hansen, hans hustru Louise Hansen og deres tre sønner på seks, ti og 12 år tænkt sig at tage en hyggedag, men Louise Hansen vågnede af sig selv ved 6.30-tiden og besluttede, at ungerne skulle i skole alligevel.

»Jeg lod Lars sove videre og kørte ungerne til skole, hvor jeg er med til morgensang med dem,« fortæller Louise Hansen, som først fortalte om ulykken til sn.dk, og fortsætter:

»Da jeg er på vej hjem og holder i krydset, ser jeg, at der er et sammenstyrtet hus. Jeg tænker, at det må være naboen, der er ved at grabbe et eller andet af. Men så går det op for mig, at der holder en lastbil inde i vores hus. Jeg kører over for rødt med hornet i bund i panik.«

Der er endnu ikke kommet politi frem.

»Jeg løber ud på vejen for at råbe om hjælp. Folk kører bare forbi.«

Louise Hansen løber ind i huset. Hvor er Lars? tænker hun.

Hun ser sengemadrassen, som ligger i en dynge murbrokker, og lastbilen, der holder langt inde i stuen.

»Jeg tænker, han er død. Jeg tænkte: Åh, nej! Nu skal jeg fortælle mine børn, at de ikke har nogen far. Jeg tager mig til hovedet og siger ‘nej, nej’ højere og højere, jo længere ind i huset, jeg kommer. Men så kommer Lars pludselig gående ind i køkkenet og siger: ‘Jeg er her. Jeg er okay’.«

»Jeg hopper op i armene på ham. Det var så surrealistisk, at han var okay, når man står og ser det der syn.«

Da det første chok har lagt sig, ringer Louise Hansen til skolen og fortæller, at de gerne selv vil fortælle drengene, hvad der er sket.

Hun henter dem på skolen, og de kører forbi huset på vej hjem. Først da de tre drenge ser deres hus i ruiner, går alvoren op for dem, fortæller Louise Hansen.

Den hjemløse familie aner ikke deres levende råd.

En mand fra lokalområdet er dukket op ved ruinerne. Han har tilfældigvis et hus til salg, og her kan familien flytter ind med det samme.

»Mine børn græd og krammede ham og sagde: ‘Der findes søde mennesker,« fortæller Louise Hansen.

Planen er, at det totalsmadrede hus nu skal genopbygges, og familien Hansen satser på at kunne flytte ind igen, når det hele om nogle måneder er faldet på med forsikringen.

Lastbilchaufføren kom mirakuløst ikke til skade, selvom lastbilens forrude er knust og dele af huset tag er røget ind i førerhuset.

Politiet er selvsagt inde over så voldsom en ulykke. En alkoholtest har ifølge Midt- og Vestsjællands Politi vist, at chaufføren ikke var påvirket af alkohol.

Hvorfor han mistede herredømmet over lastbilen, er endnu uvist.