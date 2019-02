»Jeg er dybt rystet og berørt,«

Sådan lyder reaktionen fra Liberal Alliances politiske ordfører, Christina Egelund, på anklagerne om voldtægt, seksuelle krænkelser og tilnærmelser i Liberal Alliances Ungdom (LAU).

Overgreb, som ifølge syv kvinder og pigers vidnesbyrd skulle være begået af flere mandelige medlemmer af ungdomsorganisationen siden 2015.

Selvom LAU formelt set er en selvstændig organisation, så er de af gode grunde tæt forbundet med moderpartiet.

Og ordføreren føler da også et moralsk ansvar for, at 'hver en sten bliver vendt i sagen'.

En kraftig opfordring, der kommer på dagen, hvor ungdomsparti har fået ny ledelse.

»Nu blander vi os ikke i, hvem LAU vælger ind i deres ledelse, men de skal selvfølgelig sørge for at tage hånd om den her sag og få ryddet op,« siger Christina Egelund til TV 2 NEWS.

Flere anonyme pige fortæller angiveligt i deres vidnesbyrd, at flere af de mandlige medlemmer skulle have udnyttet deres position i partiet til at få sex.

»Jeg synes, at det er magtmisbrug,« siger en af pigerne ifølge Dagbladet Information.