For langt de fleste kan kyssesyge kureres hjemmefra med halspastiller og lidt ekstra omsorg. Men for nogle er sygdommen så alvorlig, at den kræver et besøg på sygehuset.

Nu viser et nyt forskningsresultat, at netop de patienter, der har været i kontakt med hospitalet i forbindelse med deres sygdom, har en større risiko for at få en depression senere.

»Vores undersøgelse viser, at det er forbundet med 40 procent større relativ risiko for at udvikle depression, hvis patienten har været i kontakt med et hospital på grund af kyssesyge,« siger professor Michael Eriksen Benrós, Psykiatrisk Center København, Københavns Universitet og Aarhus Universitet, der står bag undersøgelsen.

Risikoen var betydelig op til fire år efter infektionen.

»Det er velkendt, at mononukleose infektion kan give langvarig træthed efterfølgende, og vi kan altså nu se, at der også er en forøget risiko for at udvikle decideret depression, som kræver hospitalskontakt,« siger han i en pressemeddelelse fra Aarhus Universitet.



Undersøgelsen er et registerstudie, hvor man har fulgt 1.440.590 danskere. Heraf havde 12.510 kontakt til hospitalet på grund af kyssesyge og af dem fik 358, det svarer til tre procent, efterfølgende en depression, der krævede hospitalskontakt.

Ifølge Michael Eriksen Benrós kan en del af forklaringen på den øgede risiko være, at hjernen påvirkes af infektionen:

»Vi ved, at mononukleose infektion særligt kan forårsage langvarig træthed, men de egentlige bagvedliggende mekanismer til, hvordan, denne infektion gør det i højere grad end mange andre infektioner, er ikke kortlagt. De generelle hypoteser er, at det er gennem aktivering af immunsystemet, som også er det, der kan ligge bag den forhøjede risiko for depression,« siger han.

Kyssesyge rammer især unge mennesker i alderen 10 – 25 år, og symptomer er træthed, smerter i halsen, feber og hævede lymfeknuder på halsen, ofte ledsaget af træthed i månederne efter.

Det er også oftest de unge, der kommer i kontakt med hospitalet, fordi deres symptomer er alvorlige.

Studiet er finansieret af Lundbeckfonden.