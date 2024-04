To udenlandske statsborgere forsøgte fredag at stjæle makeup for flere tusinde kroner.

Det koster dem nu dyrt.

Det var fra en butik i Søndergade i det centrale Aarhus, tyveriforsøget fandt sted.

»Tyveriet blev opdaget, og de to personer – en 23-årig kvinde og en 28-årig mand – blev anholdt klokken 14.04,« skriver Østjyllands Politi på det sociale medie X.

Det koster dem ikke alene en bøde på 3.500 kroner.

De bliver også smidt ud af Danmark.

Mandag klokken 10.30 blev de to personer fremstillet i grundlovsforhør »med henblik på varetægtsfængsling indtil deres udvisning kan effektueres«, som Østjyllands Politi skriver på X.

»Med henblik på udvisning af landet«, som Østjyllands Politi skriver på X.