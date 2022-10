Lyt til artiklen

Et helt nyt feriecenter med hotel, feriehuse, badeland og et luksuriøst wellness-område.

Det er hvad indbyggerne i Skagen kan forvente af et nyt projekt, som den omdiskuterede storfisker Henning Kjeldsen har sat i værk.

Det skriver Finans.

Henning Kjeldsen er tidligere i år dømt skyldig for omfattende snyd med fiskekvoter, men det har ikke sat en stopper for det vilde projekt.

Planerne lyder på, at det nye feriecenter skal strække sig over 100.000 etagemeter. Hele molevitten ligger i Lille Skagen og kommer blandt andet til at rumme 50 hotelværelser, flere 10-personers sommerhuse, et stort legeland og et veludstyret badeland.

Det er den nordjyske entreprenørvirksomhed Trigon A/S, som skal stå for opførelsen, men Henning Kjeldsen er bygherre på papiret.

»For vores vedkommende har vi haft projektet på tegnebrættet i flere år. Vi har analyseret på, hvad der mangler i Skagen, og så meldte Henning Kjeldsen sig på banen tidligere i år. Han har købt grunden af os, og på den måde har vi kunnet komme tidligere i gang og fået god økonomi til at udvikle stedet,« siger Mikkel Mørk Westergaard, administrerende direktør i Trigon A/S.

Det er ikke mere end et par uger siden, at fiskemilliardæren og Trigon A/S annoncerede et andet stort byggeprojekt i Skagen. Det var i form af et museum, som også skal tiltrække turister til den nordjyske by.