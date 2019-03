'Idioti at bruge vores skattekroner på det!'

Ja, Sundhedsstyrelsen har i den grad fået danskerne til tasterne fredag aften, efter det er kommet frem, at Odense Kommune overvejer at betale gravide rygere 1000 kroner for at kvitte cigaretterne.

Både DR og TV2 Fyn har beskrevet det kontroversielle forslag, der skal diskuteres i kommunens Sundhedsudvalg i næste uge. Næstformand Mathilda Printzlau-Paulsen fra Enhedslisten er en af de politikere, der skal tage stilling til, om gravide odenseanere skal belønnes for at droppe deres dårlige vane. Og hun er bestemt ikke afvisende over for forslaget, fortæller hun til B.T.

»Jeg glæder mig til at drøfte det. Jeg er af den holdning, at hvis alternativet er ikke at gøre noget, så synes jeg, det er en god idé at belønne dem, fordi man ved, det fungerer på kort sigt, og at det er rigtig skidt for børnene, hvis man ryger under graviditeten,« siger hun.

Synes du, at kommunen skal betale 1000 kr. til gravide for at få dem til at stoppe med at ryge?

Det er Sundhedsstyrelsen, der har anbefalet alle landets kommuner at tilbyde gravide rygere en økonomisk belønning for at stoppe med at ryge. Flere kommuner tilbyder i fovejen rygestopkurser til gravide borgere, men det er første gang, at en økonomisk belønning kan blive en realitet.

Hvis Sundshedsudvalget stemmer ja til forslaget, vil de gravide rygere i Odense Kommune få udbetalt belønningen i form af gavekort, der bliver fordelt hen over et halvt år, fra rygestoppet er begyndt.

Allerede inden forslaget skal drøftes den 14. marts, er debatten dog i fuld gang på de sociale medier, hvor flere hundrede danskere har kommenteret DR og TV2 Fyns Facebook-opslag om sagen:

'Det er da et utroligt mærkeligt forslag. Gravide burde være voksne nok til at stoppe og ikke udsætte sit foster for alt det usunde, som rygning medfører,' skriver en bruger ved navn Tina Lund Nielsen.

'I stedet for at belønne dem, skulle de have en bøde for at tænde en cigaret under graviditeten,' skriver en ved navn Birthe Christensen.

Hvorfor skal borgere med dårlige vaner belønnes?

»Det kan jeg godt forstå, at nogle vil spørge om. Men det er altså bare sådan, at der er nogle grupper i samfundet, som har sværere ved at komme af med de dårlige vaner end andre, og vi vil gerne beskytte de børn, der er - og kommer til - kommunen,« lyder det fra Mathilda Printzlau-Paulsen.

Hun mener ikke, at forslaget vil hjælpe med at få de gravide til at blive røgfrie på længere sigt, men hun vurderer alligevel, at de 1000 kroner er pengene værd, hvis det kan få dem til at stoppe, mens barnet er inde i maven.

»Vi ved jo, hvor skadeligt rygning er for de ufødte børn, men jeg vil gerne slå fast, at der er andre løsninger, jeg hellere så, vi benyttede os af, så rygestoppet ikke kun bliver for en kortere periode. Vi kunne f.eks. indføre rygestop-jordemødre, hvor den gravide har en fast jordemoder, der følger hende og hjælper hende med et rygestop både under og efter fødslen.«

Rådmand Søren Windell fra Det Konservative Folkeparti skal også deltage i Sundhedsudvalgets møde i næste uge. I modsætning til Mathilda Printzlau-Paulsen er han ikke i tvivl om, at forslaget skal smides direkte i skraldespanden.

»Jeg har normalt dyb respekt for Sundhedsstyrelsens anbefalinger, men at belønne folk for at holde op med at gøre noget, det synes jeg, er forkert,« siger han til B.T. og fortsætter:

»Skal vi så også til at belønne folk, der skal holde op med at drikke, eller folk der spiser slik? Jeg synes, det er en glidebane.«

Bør vi ikke hjælpe de grupper i samfundet, som har sværere ved at smide de dårlige vaner end andre?

»Der tror jeg simpelthen ikke, at 1000 kroner rykker noget. Det sparer man jo den første måned, man lader være med at ryge. Og jeg synes, at når man vælger at sætte et barn i verden, så bør man også være ansvarsfuld nok til, at man lader være med at ryge. Jeg anerkender selvfølgelig, at der er nogle, som ikke er det (ansvarsfulde, red.), men jeg synes bestemt ikke, at økonomiske incitamenter er vejen frem.

Men er de 1000 kroner ikke dét værd, hvis man kan sikre sig, at der kommer et raskt barn ud af maven?

»Jeg synes ikke, man kan sætte en pris på børns helbred på den måde. Det er forkert. For hvad så, hvis der er nogen, der vil have 1500 kroner for det. Skal vi så til at handle om prisen? I værste fald kan man jo spekulere på, hvorvidt det her ville kunne få folk til at begynde at ryge for at få de 1000 kroner,« afslutter den konservative politiker.