Undskyld. Sådan lød det onsdag aften fra Ekstra Bladets administrerende chefredaktør, Poul Madsen, til de kvinder, der mandag sendte et brev til ham og direktionen, hvori de fortalte om sexisme, krænkelser og deciderede overgreb fra mandlige kollegaer på avisen.

Han mødtes nemlig med dem tidligere på aftenen sammen med Ekstra Bladets tillidsmand på et neutralt sted for at tale om sexismen på Ekstra Bladet.

Efter mødet har B.T. talt med Pernille Obelizt, der er en af kvinderne, der var med til mødet:

»Jeg føler, vi blev taget alvorligt, selvom man har en følelse af, at det lige skal synke ind. Men det virker til, han er blevet chokeret over brevet og vores fortællinger,« siger Pernille Obelitz, der i dag arbejder som freelancer på Ekstra Bladet.

Pernille mødte sammen med omkring 15 af de i alt 46 kvinder, der har skrevet under på brevet til Poul Madsen, op til mødet.

Hun fortæller, at de som det første fik en uforbeholden undskyldning:

»Han undskyldte for de oplevelser, vi har haft, og at han selvfølgelig var ked af det, der var sket mod os. Han sagde - som han har sagt før - at han har været blind og døv,« siger Pernille Obelitz.

Det glæder Pernille Obelitz, at både kvinderne og Poul Madsen havde nogenlunde samme forventninger til mødet.

Der blev først og fremmest lyttet til kvindernes oplevelser. Hvilket netop er det, de ikke har oplevet tidligere.

»Vi fik luftet nogle oplevelser for ham - og en opfattelse af et strukturelt problem og ting, der er gået igen.«

Mange af kvinderne har nemlig fortalt en overordnet eller en praktikantvejleder om det hændte. Men beskeden til kvinderne har flere gange været den samme: De overordnede vidste ikke, hvad de skulle gøre med oplysningerne og lagde ansvaret over på pigerne.

Derfor fik kvinderne også talt med Poul Madsen om strukturelle løsningsforslag.

Præcis hvad kvinderne selv bragte med til bordet, vil Pernille Obelitz dog ikke oplyse.

»Der kom nogle konkrete tiltag frem ud fra personlige oplevelser. Derfor vil jeg ikke gå mere i detaljer. Men det er en struktur, som er ødelæggende, som vi har givet råd til, hvordan kan ændres,« siger Pernille Obelitz.