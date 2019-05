Det kan have en gavnlig effekt for produktiviteten blandt kvinder på arbejdspladsen, hvis man skruer et nøk op for varmen.

Det konkluderer et nyt studie fra University of Southern California, der også konkluderer, at mænd omvendt præsterer bedre under køligere temperaturer.

Det skriver Videnskab.dk.

Forskerne bag har udført et eksperiment blandt 543 studerende i Berlin, hvor deltagerne skulle gennemføre 3 opgaver, i et klima hvor temperaturen vekslede mellem cirka 16 og 33 grader.

Der var tale om opgaver i matematik, sprog og kognition.

Mens der ikke var nogen mærkbar sammenhæng mellem temperaturen og, hvordan deltagerne præsterede i de kognitive prøver, så var resultaterne mere opsigtsvækkende, hvad angår de matematiske og sproglige prøver.

Her klarede kvinderne sig generelt bedre under højere temperaturer, mens mændene præsterede bedst under køligere temperaturer.

Temperaturens betydning for præstationen var dog mest markant blandt kvinderne.

»En af de mest overraskende ting, som vi opdagede, var, at det ikke handlede om ekstreme temperaturer,« fortæller en af forskerne bag Tom Chang, der er lektor i finans- og virksomhedsøkonomi ved USC Marshall School of Business, ifølge pressemeddelelsen.

En relativt lille ændring i temperaturen havde en effekt på præstationen, fortæller han.

Resultaterne tyder på, at temperaturen på arbejdspladsen ikke bare er vigtig for medarbejdernes velbefindende, men også har effekt på produktiviteten og dermed i sidste ende økonomien.

»Studiet fortæller os, at selvom man kun bekymrer sig om penge og præstationen blandt ens ansatte, så kan man med fordel skrue op for temperaturen på arbejdspladsen, fortæller Tom Chang.

Studiet er publiceret i det videnskabelige tidsskrift PLOS ONE.