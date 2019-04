»Det er vigtigt for kvinder at vide, at p-piller kan ændre deres adfærd,« siger norsk forsker.

Kvinder, der tager p-piller, har vanskeligere ved at tolke andre menneskers ansigtsudtryk. Det konkluderer tyske forskere i et nyt videnskabeligt studie.

Studiet lægger sig i en voksende bunke af forskning, der peger på, at p-piller påvirker kvinders evne til at tolke og vurdere andre mennesker, skriver forskning.no, Videnskab.dk's norske søstersite, i en artikel bragt på Videnskab.dk.

Tidligere forskning har også vist, at p-piller kan ændre kvinders valg af partner. Og mindre lyst til sex er en kendt bivirkning af at tage p-piller.

Under det nye studie undersøgte forskerne 95 raske kvinder mellem 18 og 35 år.

Kvinderne fik vist billeder af forskellige ansigtsudtryk, og derefter skulle de registrere, hvilken følelse, der lå bag ansigtsudtrykkene.

Kvinder, der tog p-piller, var i gennemsnit 10 procent dårligere til at vurdere ansigtsudtrykkene end de kvinder, der ikke tog p-piller.

Og resultatet var ikke afhængigt af, hvor kvinderne var i deres menstruationscyklus.

Resultatet står ikke alene: Flere studier på området peger på, at kvinders evne til at vurdere andres følelser bliver påvirket af p-piller.

Det fortæller adfærdsbiologen Gine Roll Skjærvø fra Norges teknisk-naturvidenskabelige universitet NTNU til forskning.no ifølge Videnskab.dk.

Selv om studierne er bygget op lidt forskelligt, viser de lignede tendenser.

»Det, som er nyt i dette studie, er, at de har brugt billeder af ansigter med mere subtile udtryk, hvor det ikke er så let at se, hvad personen føler,« forklarer Gine Roll Skjærvø til forskning.no ifølge Videnskab.dk.

Nøglen til at forstå kvindernes nedsatte evne til at tolke ansigtsudtryk skal måske findes i deres søvn, mener Gine Roll Skjærvø.

Forskning har nemlig også peget på, at p-piller kan forstyrre REM-søvnen, som blandt andet hjælper hjernen til at bearbejde ny information.

»Tidligere studier har vist, at reduceret REM-søvn, hvor vi oplever de særligt livagtige drømme, gør, at vi læser ansigter dårligere. Det er tankevækkende, at p-piller gør, at man får mindre REM-søvn,« siger Gine Roll Skjærvø.

