Pensionsalderen stiger for alle, men kvinder går stadig tidligere på pension. Det er et problem, mener eksperter.

Debatten om ligestilling har stået på i årtier, og det gør den fortsat. Men når det gælder pension, så halter ligestillingen.

Det skriver Politiken.

Kvinderne trækker sig i gennemsnit fra arbejdslivet mere end et år før mændene. Også selv om kvinders pensionsformuer er markant mindre end mændenes, og til trods for at kvinder i snit lever tre til fire år længere end mænd.

I de seneste år har mænd og kvinder forlænget arbejdslivet markant. Men afstanden mellem mænds og kvinders pensionsalder har i perioden 2010 til 2018 ligget konstant omkring et år og to måneder.

Det viser en ny, omfattende pensionsanalyse, som er udarbejdet af brancheorganisationen Forsikring & Pension.

I 2018 var kvinderne i gennemsnit 64 år og ti måneder, når de trak sig fra arbejdsmarkedet. Mændene var 66 år.

- Kvinderne bør arbejde lige så længe eller måske endda lidt længere end mændene, hvis de vil være sikre på at fastholde deres levestandard som pensionister. Men det er bare ikke det, vi ser, siger Jan V. Hansen, vicedirektør i Forsikring & Pension, til Politiken.

Han forklarer, at mange par og ægtefæller planlægger at forlade arbejdsmarkedet samtidig. Og eftersom kvinder typisk er yngre end deres mænd, vil de også lade sig pensionere ved en lidt lavere alder.

Konsekvensen er, at mange kvinder i større eller mindre grad kan blive afhængige af deres mænds pension, når de forlader arbejdsmarkedet.

Det mener Jørgen Goul Andersen, der er arbejdsmarkedsekspert og professor ved Aalborg Universitet.

- De store forskelle i mænds og kvinders pensioner afspejler jo et livsforløb, hvor kvinderne fortsat tjener betydeligt mindre end mændene.

- Blandt andet fordi det er kvinderne, der tager fri fra jobbet og går på barsel, når der kommer børn i hjemmet, siger han.

Han mener samtidig, at der er gode økonomiske ordninger for kvinder med de mindste pensionsopsparinger. Men at kvinder generelt har små pensionsopsparinger.

- Det kan blive et alvorligt problem, hvis de pludselig skal klare sig selv, eksempelvis på grund af en skilsmisse, siger han.

/ritzau/