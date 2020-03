Coronakrisen har vendt op og ned på alting. Vores hverdag er ikke længere den samme, og de fleste af os mærker konsekvenserne.

Det gælder i høj grad også samfundets allersvageste. Heriblandt brugerne af landets 'Reder' der er sociale væresteder og rådgivning for kvinder i prostitution og misbrug. Mange af dem kæmper lige nu en ulige kamp mod ensomhed og isolation.

»Den krise vi er i lige nu, forværrer situationen for vores brugere,« fortæller Jeanette Dam Kaastrup, som er leder af Reden i Aalborg.

Hun fortæller, at der er færre mennesker i prostitution, der holder åbent, men der er fortsat nogle, selv om andre erhverv med tæt kontakt til kunder, er lukket helt ned.

Indholdet af en skraldespand fotograferet den 18. marts i år ved Reden på Vesterbro i København vidner om, at samfundets udsatte fortsat er på gaden for at skaffe og bruge stoffer. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen Vis mere Indholdet af en skraldespand fotograferet den 18. marts i år ved Reden på Vesterbro i København vidner om, at samfundets udsatte fortsat er på gaden for at skaffe og bruge stoffer. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen

Smittefaren er dog ikke kvindernes eneste bekymring. Der er mange ting, som er blevet sværere for mange af de socialt udsatte kvinder.

»Rigtig mange kæmper med ensomhed. Det er svært for dem at være isolerede, og det forværrer de psykiske udfordringer, som nogle af vores brugere har,« fortæller Jeanette Dam Kaastrup.

Samme oplevelse har Mette Guul, der er leder af Reden i Odense.

Hun fortæller, at det er en rigtig svær tid for deres ‘redekvinder’.

»De er ensomme, de er kede af det, de er utrygge, de får myldretanker, og mange oplever, at deres psykiatriske lidelser tager til, fordi der pludselig er blevet lavet om på deres hverdag.«

På grund af coronavirus har Reden i Odense måtte sende mange af deres kvinder hjem ligesom Reden i Aalborg har.

Mette Guul fortæller, at der dog stadig er åbent for de allermest akutte tilfælde.

Og så sørger Mette Guul og hendes kollegaer for, at der bliver uddelt kaffe, portionsanrettet mad og kondomer med god afstand i det sociale væresteds gårdhave.

Hun kan også se, at nedlukningen af grænser og færre mennesker på gaden har store konsekvenser for de kvinder, der har et misbrug.

»Stofferne er sværere at få fat på, prisen er højere og kvaliteten er dårligere. Det betyder også, at risikoen for overdoser stiger. Vi har allerede set nogle,« siger Mette Guul.

Hun har forståelse for, at samfundet er nødt til at lukke ned i kampen mod coronavirus, men håber meget på, at det snart bliver forsvarligt at begynde at åbne op igen.

»Jeg kan slet ikke se enden på det her på vores kvinders vegne, hvis det bliver ved i lang tid. Det bliver sværere og sværere for dem for hver dag, der går,« fortæller hun.