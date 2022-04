I weekenden kunne B.T. fortælle om flere kvinder, der stod frem og kritiserede deres forløb hos onlinecoach Kenneth Wulff, der driver Sund med Wulff.

Morten Elsøe, der er cand.scient. i ernæring, direktør i MadroInstituttet og derudover underviser fagpersoner i menneskers motivation, når det kommer til spise- og træningsvaner, har læst B.T.s artikel og kontrakten, som kvinderne er blevet bedt om at skrive under på.

Der er flere ting i det, kvinderne har fortalt, og som kontrakten viser, der ryster ham.

Til gengæld for gratis kostplaner og rådgivning skulle kvinderne levere billeder til sociale medier, tabe sig og skrive positive opslag om Sund med Wulff.

Hvis målene ikke blev holdt, oplevede kvinderne, at der fulgte skældud, udskamning og trusler om at skulle betale 9.000 kroner.

»Det lyder fuldstændig vanvittigt. Jeg kender ikke andre kontrakter, der ser sådan ud, og jeg håber, det er et enkeltstående tilfælde,« siger Morten Elsøe til B.T.

En af de ting, som kvinderne skriver under på, er, at Kenneth Wulff må bruge før- og efter-billeder af dem. Men dette er et pragteksempel på, at man skal stille sig kritisk over for den slags billeder, fortæller Morten Elsøe.

»Første ting, jeg tænker over, er, at vi helt generelt har tendens til at tro på før- og efter-billeder. Ser vi en, der har gjort det godt, så har vi en tro på, at her er en metode, der fungerer – selvom resultatet sagtens kunne være på trods af metoden og ofte er midlertidig.«

Et uddrag af kontrakten fra Sund med Wulff, hvor kvinderne bindes til at lave reklame for virksomheden. Vis mere Et uddrag af kontrakten fra Sund med Wulff, hvor kvinderne bindes til at lave reklame for virksomheden.

»Den slags anekdoter er generelt ikke god evidens for, at noget virker, men i det her tilfælde er billederne jo blevet til på en helt falsk præmis. De skal betale 9.000 kroner, hvis de ikke taber sig. De er blevet presset til det. De er lykkedes med at tabe sig på den måde, fordi de skal betale, hvis ikke de gør det. Det er enormt vildledende, for det fortæller intet om virkeligheden. Altså, hvad man kan forvente som kunde.«

I kontrakten står der blandt andet: »Vi har et professionelt system, der viser os, hvad du realistisk set bør tabe dig uge for uge. Hvis vi over en periode oplever, at man ikke overholder disse grafer, så ved vi, at du snyder. Dit forløb vil blive afbrudt, og du vil blive opkrævet betaling: Under tre måneder 9.000 kroner. Derefter lyder raterne på 750 kroner pr. uge.«

Men den slags kan man ikke udregne på den måde, fortæller Morten Elsøe.

»Det er uetisk at kræve store vægttab på så kort tid. Man kan ikke præcist beregne, hvor meget folk vil tabe sig på en bestemt kostplan. Mange ting vil variere og kan påvirke vægttabet. At stille det krav baseret på, at det er så simpelt, er vægttabsfagligt forkert.«

Kvinderne fortæller om, hvordan de er blevet trynet og hånet af Kenneth Wulff under deres forløb.

»Han sagde til mig, at når jeg tog i svømmehallen, ville alle se på mine deller, og jeg kunne ikke have en badedragt på. Han spurgte mig også, om jeg ville have, min mand skulle se mig se sådan der ud,« fortæller Ulla Andersen, der er en af kvinderne, der er stået frem.

Ulla Andersen håber ikke, andre bliver udsat for den behandling, hun har oplevet. Vis mere Ulla Andersen håber ikke, andre bliver udsat for den behandling, hun har oplevet.

Det er det største problem, mener Morten Elsøe.

»Der er en mangel på respekt. Det er en militant kæft, trit og retning-tilgang. Man kommer typisk ud skadet og med mindre tro på sig selv. En coach har til opgave at være der for klienten – her er det vendt om. Relationen er ødelagt fra starten. De skal tabe sig, så han kan vise de her billeder frem.«

»Hvis en coach udskammer eller skælder en ud, så skal man afbryde samarbejdet med det samme, for så har coachen misforstået sit fagområde.«

Virksomheden Sund med Wulff oplyser, at den ikke kan genkende det billede, kvinderne tegner af den. De mener ikke, der tales i en nedladende tone eller er for høje forventninger, fortæller en medarbejder, der kun vil udtale sig, hvis hendes navn bliver udeladt af artiklen.

»Man skal gøre sit bedste, men man skal ikke tabe sig noget bestemt,« siger de.

Der står i kontrakten, at man skal følge jeres graf?

»Ja, hvis man uge efter uge kun taber 50 gram, så følger man jo ikke planen. Vi gør det ikke for pengene, vi gør det for før- og efter-billederne. Vi kan ikke bruge, at man taber tre kilo, til noget, for det kan man ikke se. Vi føler os snydt for vores arbejdskraft,« udtaler virksomheden.

Sund med Wulff fortæller, at mange har afsluttet forløbet før tid uden at blive opkrævet betaling.