Flere mænd end kvinder går i dag i solarium. Det er et skifte i forhold til for ti år siden.

Fra at kvinderne for ti år siden var kongerne af de danske solcentre, så er det i dag mændene, der har overtaget tronen.

I hvert fald viser en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagne, at flere mænd end kvinder i dag går i solarium.

Det er et skifte i forhold til i 2008. Her gik 25 procent af danskerne i solarium, og dengang var der over dobbelt så mange kvinder som mænd, der var solariebrugere.

Mere præcist gik 34 procent af kvinderne i solarium, mens det var 16 procent af mændene.

Siden er der sket meget. Sidste år var andelen af kvindelige solariebrugere faldet til 12 procent, mens 15 procent af mændene tog kunstig sol.

Med tanke på det store fald i kvindelige solariebrugere ser det ud til, at Solkampagnens arbejde de seneste år har haft en effekt, da kampagnen indtil nu har haft kvinderne som sin primære målgruppe.

Men de nye tal understreger, at det er vigtigt at gøre en ekstra indsats for også at få mændene mere med.

- Vi ved, at solariebrug er skyld i cirka hver tiende af alle tilfælde af modermærkekræft. Det er en alvorlig kræftform, der er dødelig, hvis den ikke opdages i tide.

- Derfor er det afgørende, at både mænd og kvinder er klar over, hvilken risiko, de udsætter deres krop for, når de lægger sig ind under den kunstigt fremstillede uv-stråling, siger Peter Dalum, projektchef i Kræftens Bekæmpelse og Solkampagnen.

I forhold til at bringe antallet af mandlige solariebrugere længere ned siger Peter Dalum, at man til dels godt kan målrette noget af sin kommunikation specifikt til mændene.

- Men det er samtidig vigtigt at sige, at antallet af solariebrugere har været stort set det samme de sidste fem-seks år.

- For at få det længere ned har vi brug for at få en aldersgrænse på 18 år for solariebrug, ligesom man har det i stort set alle andre vesteuropæiske lande, siger han.

Et andet af undersøgelsens resultater viser netop, at hele 41 procent af de nuværende eller tidligere solariebrugere var under 18 år, første gang de gik i solarium.

Undersøgelsen af danskernes solarieforbrug er baseret på svar fra lidt over 3500 personer i alderen 15-64 år.

/ritzau/