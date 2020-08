Hvis en mand og en kvinde tager den præcis samme dosis af det præcis samme lægemiddel, er der dobbelt så stor sandsynlighed for, at kvinden vil opleve bivirkninger.

Det viser ny amerikansk forskning, skriver DR.

Den store forskel på kønnene skyldes ifølge forskerne, at megen medicin kun er blevet testet på mænd.



Den dosis, en kvinde skal tage, er sat efter en mandekrop - og de bivirkninger, der er beskrevet i indlægssedlen, kan være bivirkninger, som mænd i forsøg med lægemidlet har oplevet.

Tager du ofte smertestillende medicin?

Ifølge Jesper Hallas, professor på Syddansk Universitet og forsker i bivirkninger ved medicin, rapporterer kvinder generelt flere bivirkninger end mænd:



»Det kan muligvis ligge i biologien, da kvinder omsætter lægemidler langsommere end mænd. Og fordi de udskiller det langsommere, ophober der sig mere af lægemidlet i kroppen. Men vi ved meget lidt om det, fordi det er et forsømt område. Vi er nødt til at interessere os mere for kønsforskelle i lægemiddelomsætning,« siger han til mediet.



Grunden til, at megen medicin kun er testet på mænd, er, at man har frygtet, at kvinder i forsøgene kunne være gravide, og at det nye lægemiddel ville skade fosteret.



Først i 1990’erne blev der indført krav om, at kvinder skulle indgå i forsøg med ny medicin. Derfor har vi i dag en stor historisk pukkel af medicin, som kun er testet på mænd.