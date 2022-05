Torsdag kom det frem at online coach Kenneth Wulff fra Sund med Wulff trækker stikket.

Efter B.T. i en længere periode har kunnet beskrive, hvordan Kenneth Wulff håner og tryner de kvinder, han har i et gratis onlineforløb, har han valgt at tage konsekvensen og stoppe sin online coaching.

»Denne beslutning har ikke været nem at træffe, og den er ene og alene truffet, fordi de personlige og menneskelige konsekvenser, denne hetz forårsager, er for store,« skrev Sund med Wulff til B.T.

Beslutningen har ikke været nem, men den vækker til gengæld glæde hos de kvinder, der første gang stod frem i B.T. 8. april 2022 og fortalte om deres oplevelse.

»Jeg kan ikke få armene ned, det må jeg sige. Jeg klappede faktisk mig selv på skulderen, og jeg er stolt af mig selv,« siger Joan Johnsen.

Hun har fået mange henvendelser, siden hun stod frem, hvor folk fortæller, de er glade for, hun turde dele sin historie.

»Jeg er så glad for, jeg gjorde det, hvis det nu gør, at andre kvinder ikke skal udsættes for det samme. Hvis man ikke kan behandle andre mennesker ordentligt, så skal man ikke være online coach,« siger Joan johnsen og fortsætter:

»Jeg har nogle gange tænkt på, om han var det værd. Men jeg er det værd, jeg har stået ved den, jeg er, og at jeg ikke vil behandles sådan.«

Hun bakkes op af Ulla Andersen.

»Jeg synes, det er dejligt, han stopper. Det er rigtig godt for andre. Jeg har ikke været så ramt som andre, men jeg vidste ikke, hvor jeg stod, når han truede med betaling. Det er dejligt, det stopper nu,« siger hun.

Janni Overvad Madsen glædes også over, at Kenneth Wulffs online coaching nu er et overstået kapitel. Men hun er stadig skuffet.

»Det gør mig glad, at der ikke er andre, der skal falde i den fælde og hånes af ham. Men jeg er skuffet over, han ikke fjerner de billeder af mig i bh, som jeg har bedt ham om. Det gør mig sur og ked af det,« siger hun om, at Kenneth Wulff har delt billeder af hende, hvor hun står i bh, efter hun er gået ud med sin kritik.

»Men det er helt klart en oprejsning, at han stopper. Jeg har oplevet, hvor meget han kan manipulere, fordi man så gerne vil tabe sig, og man har det på den måde med sig selv, at man bare vil gøre alt. Det skal andre ikke gå igennem,« afslutter hun.