En årelang 'sexkultur' med magtmisbrug, krænkende adfærd og nu flere sager med anklager om seksuelle overgreb og voldtægt.

Det er udsagn om Liberal Alliances Ungdom (LAU), som det 18-årige medlem 'Sofie' deler med B.T.

»Det har tit været dem, som har siddet i ledelsen og højere op i hierarkiet på landsplan, der har begået overgreb. De har syntes, at det var i orden, fordi de sad i ledelsen, og det er jo helt forskruet. Det er meningen, at man skal være et forbillede for unge piger og drenge.«

Kan man trygt melde sine børn ind i LAU og sende dem til deres arrangementer?

»Ikke som det er nu. Måske om noget tid, når de her krænkelser bliver stoppet, vil det igen være et sted, man trygt kan være.«

Samme billede tegner de syv anonyme vidnesbyrd fra kvindelige medlemmer, hvis indhold har rystet ungdomspartiet.

Anklagerne beskriver voldtægt af en bevidstløs mindreårig, krænkelser, kvælertag og ledelsessvigt.

Sagen efterforskes nu af Københavns Politi, som ikke ønsker at give yderligere kommentarer.

Som 14-årig meldte Sofie sig ind LAU. I flere år har hun været vidne til en sexistisk kultur, som hun også selv har personlige erfaringer med.

»Dengang jeg var 16 år og var med til landsmødet i Vejle, var der et ældre medlem, som skrev til mig, at han havde kigget på mig. Han var 27 år,« fortæller Sofie.

»Han skrev til mig, at jeg har en god røv. Jeg spurgte ham, hvornår han havde set mig. Han skrev, at han havde kigget på mig, mens jeg have klædt om til nattøj i sovesalen. Han sagde, at han også havde kigget på mig, da jeg var gået ud for at børste tænder.«

I beskederne til Sofie, som B.T. har set, skriver det mandlige medlem flirtende beskeder og kyssesmileys.

»Jeg havde det ikke ret godt med det, og jeg syntes, det var meget ubehageligt, da jeg ikke var så fremme i skoene på det tidspunkt. Der var 11 års forskel, og jeg følte, at det var meget malplaceret, for jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, eller hvem jeg skulle sige noget til.«

Til sociale arrangementer og fester ved landsmøderne forklarer Sofie, at der altid har været drenge og mænd, som skulle prøve at se, hvor langt de kunne gå med en pige. Hvem, der kan være samme med flest piger fra de 30 forskellige lokalforeninger og med Sofies ord dermed 'nå hele landkortet rundt'.

Det liberale ungdomsparti har 737 medlemmer, hvoraf næsten 200 deltog i weekendens landsmøde i Høje Taastrup, der blev afholdt i skyggen af de aktuelle sager.

På mødet blev anklagerne og de syv skriftlige vidnesbyrd præsenteret for deltagerne. En af sagerne kendte Sofie til i forvejen.

»Det kom som en overraskelse, at der har været så mange indblandet i sagerne,« fortæller hun om lørdagens landsmøde.

»Jeg kender en af de piger, som har været udsat for voldtægt, og det ramte mig meget hårdt, for hun er virkelig en sød pige. Jeg mistede efterfølgende tiltroen til ledelsen, fordi der ikke er blevet gjort noget før nu. Det er landsformandens ansvar, selvom man nemt kan skyde ansvaret videre.«

Sofie føler, at der er blevet taget godt hånd om situationen, siden den tidligere formand Rasmus Brygger gik ind i sagen, krævede ledelsens afgang og offentliggjorde anklagerne.

I weekenden blev Signe Bøgevald Hansen valgt som ny formand for LAU, og hun har lovet at rydde op i partiet. Den nuværende situation har alligevel fået Sofie til at genoverveje sit medlemskab i partiet.

»For tiden er LAU ikke et sted, hvor man kan føle sig tryg.«

B.T. har også været i kontakt med den ene af de syv anonyme kvinder, der har fremsat anklager i et vidnesbyrd.

'Jeg er rigtig glad for, at der er sket noget. Bedre sent end aldrig. Jeg er lettet og har haft nogle meget turbulente døgn, siden det kom frem i tirsdags. Jeg har slettet min Facebook-app for at undgå at læse alle de artikler og kommentarer, for det har virkelig været et hårdt år for mig, siden det skete for lidt over et år siden. Men som sagt er jeg glad for, at der endelig er kommet konsekvenser for alle,' skriver hun i en besked.

B.T. har valgt at acceptere hendes ønske om at forblive anonym, hvilket også gælder Sofie, som ikke er den 18-årige kvindes rigtige navn.

Redaktionen er bekendt med begge kvinders rigtige identitet.

B.T. arbejder på en kommentar med formand i LAU, Signe Bøgevald Hansen, og tidligere formand Carl Andersen, men de har ikke vendt tilbage på adskillige henvendelser.

I alt har B.T. forsøgt at kontakte over 20 nuværende og tidligere medlemmer, lokalformænd og hovedbestyrelsesmedlemmer.