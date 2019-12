Der er intet odiøst i, at ‘grimme kvinder’ ikke har en chance for at blive tv-vært.

Og derfor skal folk lade være med at blive forarget over dette grundvilkår i tv-branchen, mener forfatter og foredragsholder Mads Christensen.

»Folk skal tage en dyb indånding. I et visuelt fag er det her ‘name of the game’. Jeg synes, det er helt indlysende, at æstetik er et vilkår på tv. At grimme kvinder ikke kan blive tv-værter, ved enhver jo,« siger han.

»Grimme mennesker laver radio, mens flotte mennesker laver tv. Sådan er branchen. Vis mig en anden visuel branche, hvor det ikke er sådan,« fortsætter han.

Hans reaktion sker på baggrund af en debat, der er opstået som følge af, at DR-vært Lise Rønne forleden i en kronik i Politiken råbte op om sexisme i form af en fornedrende sproglig behandling i samme avis.

Debatten har siden udviklet sig til at omhandle sexisme på tv-stationerne. For grimme kvinder finder aldrig vej til skærmen, lyder det fra tidligere vært på DR-programmet 'Deadline' Nynne Bjerre Christensen.

Mads Christensen mener dog ikke, at der er tale om, at kvinder bliver forskelsbehandlet i forhold til mænd. For det gælder for alle værter, at de skal se godt ud, når de toner frem på skærmen, lyder det fra Mads Christensen.

»Jeg synes ikke, det har noget med køn at gøre. For der er heller ikke grimme mandlige tv-værter. Når man tænder for sit tv, er det jo som at se et rent modelbureau,« siger han.

Mads Christensen mener, at det er et vilkår i tv-branchen, at værterne skal se godt ud. Arkivfoto Foto: Thomas Lekfeldt

Han understreger, at han ikke går ind for, at ‘grimme kvinder’ udelukkes fra at blive tv-værter. Men han minder samtidig om, at det ligger i forlængelse af tv-mediets natur at fremhæve dem, der er flotte at se på.

»Den her mangfoldighedssnak er temmelig hul. Hvis sol og vind skal deles lige, så bliver det kunstigt. Hvis man virkelig ønskede at give plads til alle, så skulle vi også se både kørestolsbrugere og grønlændere som værter,« siger han og fortsætter:

»Kvinder brænder ud tidligere i tv-branchen, og sådan er det. Det er sikkert vældigt uretfærdigt, og jeg sympatiserer da med den 48-årige kvinde, der ikke længere gør sig godt på skærmen.«

Nynne Bjerre Christensen fortalte til B.T., at hun har forståelse for mekanismerne bag, at attraktive kvinder bliver foretrukket som tv-værter.

Nynne Bjerre Christensen er tidligere vært på DR-programmet 'Deadline'. Arkivfoto Foto: Lars E. Andreasen/DR

»Grundlæggende vil redaktører ikke have, at værter skal støde seere fra sig,« sagde hun.

Men hun efterlyser modet til at gøre tingene anderledes.

»Jeg synes, det er en kulturel ting, som vi kan arbejde med som samfund. Og redaktørerne kan blive bedre til at kuratere værter, som afviger fra mainstream,« lød det.

Mads Christensen sætter det udsagn i perspektiv. Ifølge ham er Danmark et foregangsland, og brugen af 'særligt sexede kvinder' er langt mindre udbredt her til lands end uden for kongerigets grænser, siger han.

»Jeg har haft det privilegium at bo i Italien, og der har du ikke en chance, hvis du ikke har kunstige babser og en kort kjole på. I Danmark er vi tusind år foran dem. Det kan godt blive endnu bedre, men det går rigtig godt,« siger han.