Nanna Balslev har haft ondt i maven. Så ondt i maven, at hun nu har valgt at få hemmelig adresse i ren og skær frygt, skriver hun på sociale medier.

Det kommer, efter at hun som en ud af ti personer er stået frem og har fortalt om modbydelig chikane og trusler fra DR-værten Mads Aagaard Danielsen. En historie, Berlingske fortæller søndag.

'Jeg har haft ondt i maven over den her artikel i tre uger og fået hemmelig adresse i frygt for konsekvenserne,' skriver Nanna Balslev på Facebook og Twitter.

På trods af det valgte hun alligevel at stå frem og fortælle sin historie. For det var gået op for hende, hvor mange mennesker - ud over hende selv - Mads Aagaard Danielsen havde chikaneret i årevis, fortæller hun videre på sociale medier.

Har haft ondt i maven over denne artikel i tre uger og fået hemmelig adresse af samme årsag. Kan kun gisne om, hvad andre kilder, der kender manden personligt, har haft af overvejelser. https://t.co/bl4LjDUXWo — NannaBalslev (@NannaBalslev) October 11, 2020

Flere af de andre personer, der står frem, fortæller også om og uønskede, grove seksuelle tilnærmelser og krænkelser.

Mads Aagaards Danielsen opførsel har i dag gjort Nanna Balslev helt vildt vred, står der i hendes opslag på sociale medier. For det har kunnet betale sig for ham at true og chikanere folk til tavshed.

I Berlingskes artikel dokumenteres og fortælles der om omfattende chikane, trusler og grænseoverskridende seksuel adfærd, som Mads Aagaard Danielsen har udsat et hav af forskellige personer for, der på den ene eller anden måde har været tæt på ham - enten i deres arbejdsliv eller privat.

Nanna Balslev havde såmænd bare deltaget i en diskussion på Facebook. Her havde været kritisk overfor en navngiven debattør, som hun kaldte polemisk.

Problemet var bare, at Mads Aagaard er venner med debattøren, og det fik ham til at chikanere Nanna Balslev. Og det endte faktisk med en besked, som Nanna Balslev opfattede som en trussel.

Efter en lang korrespondance med Mads Aagaard Danielsen, skriver Nanna Balslev til ham, at 'han har det vildt'. Til det kommer beskeden, som Nanna Balslev opfatter truende:

»Ja, og jeg får det endnu vildere, næste gang der bliver pis med dig. Du har slet ikke set noget endnu,« skrev Mads Aagaard Danielsen.

I sit nylige opslag på sociale medier skriver Nanna Balslev, at hun håber, at alle lærer og reagere på lignende oplevelser, og ikke mindst at chefer lever op til deres ansvar og handler.

For DR modtog nemlig tilbage i 2019 en advarsel om Mads Aagaard Danielsen. Men de tog den ikke alvorligt.

Slutteligt skriver Nanna Balslev i sit opslag, at hun aldrig håber, at Mads Aagaard Danielsen får et arbejde i mediebranchen igen.

Lige nu er Mads Aagaard nemlig hjemsendt fra sin værtstjans på P1-programmet Shitstorm.