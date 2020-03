På to uger er henvendelser til kvindekrisecentre fordoblet. Centrene har derfor sendt en plan til ministeriet.

Efter at folk er blevet opfordret til at blive hjemme, er der sket en fordobling i henvendelser til kvindekrisecentre.

Venstre har foreslået, at tomme hotellejligheder tages i brug. Men det er allerede en del af kvindekrisecentrenes plan, siger Lisbeth Jessen, direktør i krisecenteret Danner.

Hun har lavet en plan for manglen på plads sammen med Dansk Kvindesamfund og Kvindehjemmet.

- Vi har sådan set planen klar, som også indebærer, at vi bruger nogle af de tomme hotellejligheder i København. Der skal være faglighed og sikkerhed omkring det, og det er vi klar til at løfte, siger Lisbeth Jessen.

De tre organisationer, der driver krisecentre, har talt med flere hoteller i hovedstadsområdet, der har tomme hotellejligheder og er klar til at stable flere midlertidige pladser på benene.

Danners direktør ønsker ikke at komme ind på de nærmere detaljer om, hvor hotellerne ligger, og hvordan forholdene præcis kommer til at være.

Men det vil ifølge direktøren blive drevet som et normalt krisecenter - blot midlertidigt.

- Det er ekstremt vigtigt, at sikkerheden er høj. Det er noget, vi har løst i rigtig mange år, og derfor synes vi også, at vi er de rigtige til at påtage os den her opgave, siger hun.

Nogle af de hoteller, som organisationerne har talt med, har op mod 30 tomme hotellejligheder til rådighed. Det vil ifølge Danners direktør være nok til at dække det nuværende behov i hovedstadsområdet.

Siden 11. marts, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) annoncerede den første række tiltag for at begrænse spredningen af coronavirus i Danmark, har der i gennemsnit været fem henvendelser hver dag om plads på krisecentre.

Fra januar og frem til statsministerens pressemøde var der i gennemsnit 2,7 henvendelser om dagen.

Normalvis afviser krisecentrene ifølge Danner omkring 80 procent af henvendelserne.

De tre kvindekrisecentre har sendt deres plan for en midlertidig løsning til Social- og Indenrigsministeriet.

Hvis ministeriet siger god for planen, kan centrene bruge nogle af de penge, der er sat af på finansloven for 2020, til at etablere de midlertidige pladser.

/ritzau/