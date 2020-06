En lottokupon med en milliongevinst var over to omgange på vej i skraldespanden.

Tilfældigheder sikrede, at kvinden fra Københavnsområdet nu kan kalde sig millionær.

Det hele startede, som de fleste andres Lotto-eventyrer starter; med en kupon uden gevinst.

Kvinden - i tresserne og bosat i København - havde tjekket sin kupon, men kunne hurtigt konstatere, at der ikke var noget at komme efter. Hun ville derfor smide den lille papirlap ud.

»Jeg var på vej ind for at handle og havde kuponen med mig, så jeg ville finde en skraldespand. Men der var ikke lige nogen på parkeringspladsen, så jeg puttede kuponen ned i tasken igen,« udtaler kvinden i en pressemeddelse fra Danske Spil.

Kørte den gennem systemet

Da kvinden efterfølgende stod ved kiosken i supermarkedet, og kuponen alligevel lå nede på bunden af tasken og kiggede på hende, bad hun ekspedienten om at køre den gennem systemet.

»Jeg havde absolut ingen forventninger. Så da pigen i kiosken siger, at der er en gevinst, der er større, end hun kan udbetale, bliver jeg meget forundret. Jeg spørger, hvor meget det er, og hun siger, at hun ikke er sikker, men at det kan være flere tusinde kroner,« fortæller den midaldrende kvinde.

Kvinden gik undrende derfra. Hvordan kunne der være gevinst på kuponen, når nu hun selv havde tjekket den? Og uden at finde noget.

»Nu smider jeg den ud«

Da hun kom hjem, gik hun ind på Danske Spils hjemmeside, men helt tilfældigt var den ramt af IT-opdateringer, så heller ikke her, kunne hun finde svaret på den mystiske kupon.

»Der tænker jeg igen. Der er sikkert ikke noget på, så nu smider jeg den ud,« fortæller kvinden, som kort efter talte med sin datter i telefonen.

Datteren overbeviste moren om at vente med at smide den ud. Bare i tilfælde af at ekspedienten i butikken havde talt sandt.

Kvinden ringede i stedet til Danske Spils Kundecenter, hvor de kunne bekræfte sandheden om det håb, ekspedienten havde tændt i hende. Kuponen var med gevinst.

»Da jeg kommer igennem, fortæller de mig, at jeg har vundet en million kroner. Uden at have nogle som helst tal rigtige. Jeg bliver helt hvid i hovedet og forstår ingenting. Jeg tror, jeg spørger, om det er rigtigt ti gange eller sådan noget,« siger kvinden.

Men hvordan kan det gå til? En million kroner på en kupon uden de rigtige tal?

Det viser sig, at alle, der spiller lotto, hver uge automatisk er med om 2x1 millioner kroner. Det kaldes Millionærgarantien.

Kvindens kupon var altså én af de to heldige for den pågældende uge.