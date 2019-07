En kvinde fra Esbjerg Kommune er den heldige vinder af to millioner kroner på et skrabelod.

Men meget kunne være gået anderledes for kvinden, som er i 60'erne. For flere forskellige ting endte med at klikke, før kvinden kunne indløse den store gevinst.

Kvinden har fortalt sin historie til Danske Spil, som beskriver den i en pressemeddelelse. Kvinden ønsker at være anonym.

Men hun fortæller, at hun i første omgang købte to skrabelodder, da hendes kæreste mente, at det var noget vås at bruge penge på.

»Faktisk købte jeg to lodder. For jeg stod i kiosken med min kæreste, og da jeg sagde jeg lige ville have et skrabelod med, sagde han, at det skulle jeg da ikke spilde penge på. Men pengene er jo mine egne, så jeg købte to styk bare for at vise, at det skulle han ikke bestemme,« siger kvinden.

Det ene af lodderne havde en mindre gevinst, som kvinden nogle uger senere vekslede til et nyt lod.

Det lagde hun i sin taske. Og så glemte hun alt om det.

Og det var faktisk ved et uheld, hun blev opmærksom på det igen nogle uger senere, da hun var på ferie med kæresten.

Her sad hun og ventede på en båd, der skulle tage dem fra Esbjerg til Fanø. På det tidspunkt kom hun til at tabe sin telefon i vandet. Af den grund var humøret ikke i top.

Derfor foreslog kvindens kæreste, at de skulle gå op og spise noget frokost, mens de ventede på den næste båd. Den første havde været fyldt.

Imens de ventede besluttede kvinden sig for lige at kigge sin taske igennem for ting, hun ikke gad rende rundt med.

Og her opdagede hun skrabeloddet, som hun besluttede sig for at skrabe med det samme. Og der var gevinst på ikke mindre end to millioner kroner.

»Det bobler helt vildt i maven, men samtidig tror man jo slet ikke på, det er rigtigt,« forklarer hun.

Derefter tog hun sit lod med i den lokale Brugs, hvor hun fik et gevinstbevis. I Brugsen fik hun også loddet præmiesøgt, som betyder, at kvinden fik tjekket sin kupon og efterfølgende bekræftet den store gevinst.

Man kan dog ikke få udbetalt så store gevinster i de lokale butikker, som det var tilfældet med kvindens. Her skal man forbi banken.

Og da det var weekend, måtte kvinden vente til mandag, før hun kunne komme i banken med loddet.

»Det var godt nok en lang weekend. Ligegyldig hvor vi gik hen, holdt jeg min taske tæt ind til kroppen. Og jeg sov med loddet og min pung med gevinstbeviset under min hovedpude. Man får jo helt stress ved tanken om, hvis man kan miste det. Jeg havde jo ikke været så heldig med min telefon,« siger hun.

I banken fik hun at vide, at hun ikke kunne få alle de to millioner udbetalt på en gang. I stedet bad hun om et forskud på 10.000, så hun kunne få sig en ny telefon, efter hun havde tabt den første.

»Jeg spurgte, om jeg kunne få et forskud på 10.000 kroner, så jeg kunne købe en ny telefon. I stedet tilbød hun mig 200.000, da der åbenbart godt kan gå tre-fire uger inden, man får alle pengene. Så dem snuppede jeg og fik bestilt en rejse sydpå med børn og børnebørn. Det er jo helt fantastisk at få mulighed for at dele nogle gode oplevelser med dem i fremtiden,« siger kvinden.

Hun fortæller desuden, at en god del af pengene skal gå til at forsøde livet som pensionist. Hun havde ellers frygtet, at hun måtte flytte ud af sin lejlighed, når hun om ikke længe går på pension. Men nu kan hun blive, fortæller hun.