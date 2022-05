En gevinst på hele 2,1 millioner dejlige danske kroner vil nok kunne få de fleste af os til at svinge lidt ekstra med dankortet.

Men det gjorde en midtjysk kvinde ikke, da hun for nylig var heldig i Danske Spils Eurojackpot.

»Nu kan jeg i princippet gøre, hvad jeg vil,« siger hun i en pressemeddelelse fra spilgiganten.

Men også kun i princippet.

Kvinden har nemlig ikke tænkt sig at lade milliongevinsten vende op og ned på hendes liv.

Mange af pengene har hun valgt at investere.

»Jeg har i forvejen råd til de ting, jeg vil have, så jeg vil gerne sprede gevinsten ud over mange år. Livet er det samme som før, men nu har jeg friheden til at gøre de ting, jeg ikke kunne før,« siger kvinden, som gerne vil være anonym, og tilføjer:

»Jeg kan lide tanken om, at jeg nu i princippet kan gøre, hvad jeg vil. Og jeg kommer i hvert fald ikke til at brokke mig over dieselpriserne,« siger hun med henvisning til de sigende priser på blandt andet brændstof.

Hun har dog planer om at rejse lidt, men vil trods gevinsten, fortsætte med at spille Eurojackpot.

Nu vil hun spille to dage om ugen og ti rækker i stedet for fem.