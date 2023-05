Hvor flere og flere tjekker deres budgetter igennem for at få pengene i lommen til at række, så er det ikke tilfældet for en kvinde nordvest for København.

Hun kunne nemlig trække stikket fra sit job, da hun for nylig vandt den helt store gevinst på 10 millioner kroner i Lotto.

I en pressemeddelelse fra Danske Spil fortæller kvinden, at hun fandt sin lommeregner frem og udregnede, hvordan hun kunne bruge pengene bedst muligt, for de kan jo ikke genbruges.

Kvinden er da heller ikke bange for, om hun vil mangle noget til hverdagen.

»Jeg tænker, at jeg vil tage nogle dagskurser i det ene eller det andet. Jeg vil gøre mig klogere for sjovs skyld. Og så vil jeg måske også begynde at gå til noget gymnastik, så jeg kan få noget bevægelse ind i kroppen,« siger hun.

Med sin nylige milliongevinst betyder det også, at kvinden nu har købt nye briller. Briller hun førhen ville have valgt de billige af, men ikke denne gang.

»Jeg har lige været hos brillemanden for at købe nye briller. Og jeg så ikke lige så meget på prismærkerne nu, som jeg ville have gjort for en måned siden. Nu rører det mig ikke, at de koster 2.000 kroner i stedet for 700.«

Det er ikke kun kurser og gymnastik der skal fylde hos den nye millionær – hun vil også rejse sydpå med sin mor, og en musicaltur til London med en god ven er der også i sigte.