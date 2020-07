En kinesisk kvinde menes at have smittet 71 personer med covid-19, selvom hun ikke havde nogen symptomer.

Smitten skulle være sket via en elevatortur på 60 sekunder i den bygning, hvor hun bor, skriver Svenska Dagbladet.

På grund af de mange mennesker, som kvinden menes at have smittet, kaldes hun for en såkaldt superspreder.

En superspreder er en person, som er væsentligt mere tilbøjelig til at smitte andre end en gennemsnitlig smittet.

En covid-19-superspreder smitter måske 10, 20 eller endnu flere mennesker, mens en 'normal smittet' smitter i omegnen af 2-3.

Det er forskere i Kina, som har kortlagt kvindens færden i et studie publiceret af Centers for Disease Control and Prevention, der har til formål at forebygge og forbedre folkesundheden.

Kvinden havde været på besøg i USA i marts, og det er formentlig der, hun er blevet smittet.

Da hun kom hjem, gik hun i karantæne i sit hjem, men brugte stadig elevatoren i den ejendom, hvor hun bor.

Her antages det så, at kvinden via kontaktflader i elevatoren har smittet naboen og naboens familie, der så har smittet videre på det hospital, hvor de blev indlagt.

Det er via genetisk materiale i covid-19-virusset, at forskerne har kunnet opdage kvindens superspreder-status, samt hvor hun er blevet smittet.

Superspredere smitter først og fremmest inden døre og i større forsamlinger, hvor mennesker sidder eller står tæt sammen.



Langt de fleste dokumenterede superspredningsbegivenheder er sket inden døre – i kirker, barer, på arbejdspladser, i offentlige transportmidler og under private fester.