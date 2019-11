En hed og kondomløs nat med ægtemanden var tæt på at koste en 46-årig kvinde fra Baltimore, Maryland, livet.

Omtrent en time efter samlejet fik kvinden hedeture, hævede op og blev svimmel. Da hendes tilstand udviklede sig til også at inkludere intens kløe, diarré og lavt blodtryk, blev hun hastet på hospitalet.

Her vurderede lægepersonalet, at kvinden havde fået en infektion i blodbanerne, og de behandlede hende derefter, lyder det i en rapport om tilfældet.

Rapporten er kaldt 'Almost killed by love: A Cautionary Coital Tale' – løst oversat: 'Næsten dræbt af kærlighed: En samlejefortælling til advarsel'.

Og det er der en god grund til.

Yderligere undersøgelser af kvinden viste nemlig, at der ikke var tale om en infektion. Hendes krop var gået i anafylaktisk chok på grund af elskoven med ægtemanden.

Sagen var nemlig den, at ægtemanden netop havde været på en antibiotikakur for en hjertesygdom.

Der var derfor antibiotikarester i hans sæd, hvilket skabte en reaktion hos kvinden, der er allergisk over for netop antibiotika.

Kvinden fik derefter den rette behandling og var klar til at blive udskrevet efter 24 timer.

Her fik hun stukket en EpiPen i hånden og fik besked på, at hun og husbonden skulle holde sig fra at have sex i hvert fald en uge – indtil antibiotikaen var ude af mandens system.

Ifølge New York Post er kvindens oplevelse ikke enestående. Den er faktisk den tredje registrerede af slagsen.

Derfor opfordrer forskerne bag rapporten også lægepersonale til at rådgive i, hvordan allergier kan have betydning for patienternes sexliv.