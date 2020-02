En dag i 1984 trådte en kvinde ind ad døren på den prestigefyldte kostskole Sherborne i det sydlige England.

Hun introducerede sig som 'Julia Turing' og fortalte, at hun var datter til Anden Verdenskrig-helten Alan Turing, der var med til at knække nazisterne kodesprog.

Til andre ansatte på skolen fortalte hun, at hun var ved at lave et forskningsprojekt om en af skolens tidligere elever, Alan Turing, og på den måde fik hun overbragt en kasse med genstande fra heltens liv.

Det drejede sig blandt andet om medalje for indsatsen under krigen og et ph.d.-certifikat fra universitetet Princeton, skriver DR.

Men der er to problemer.

Alan Turing havde ingen børn, og Julia Turing var ikke i gang med noget forskningsprojekt.

Alan Turing lykkedes under Anden Verdenskrig med at knække nazisternes kodemaskine Enigma, og på den måde kunne de allierede følge med i Det Tredje Riges kommunikation.

Siden har Alan Turing og hans forskerkollegaer fået massiv hæder, og Enigma-gennembruddet er da også blevet tilskrevet en markant del af æren for, at de allierede endte med at vinde krigen.

Alan Turing, 1912-54, English mathematician, cryptogapher and inventor of modern computer Photo Credit: [ The Art Archive ] Foto: The Art Archive Vis mere Alan Turing, 1912-54, English mathematician, cryptogapher and inventor of modern computer Photo Credit: [ The Art Archive ] Foto: The Art Archive

Tilbage på Sherborne-kostskolen tømte Julia Turing i 1984 kassen med værdifulde ejendele, og så lagde hun ellers en seddel i den, hvor hun bad om tilgivelse og skrev, at tingene nok skulle blive leveret tilbage en dag.

Årene gik, uden at tingene fandt hjem til Sherborne, og skolen måtte efterhånden erkende, at man nok aldrig ville få heltens medalje at se igen.

Men mere end 30 år siden skete der pludseligt noget.

I 2018 - 34 år efter tyveriet - kontaktede Julia Turing nemlig University of Colorado og tilbød dem at kunne udstille medaljen og ph.d.-certifikatet.

Det fik dog mistanken til at vokse hos arkivarerne på universitets bibliotek, og de kom ret hurtigt frem til, at genstandene måtte være stjålet.

En udstilling af den maskine, man brugte til at afkode nazisternes kommunikation Foto: Thomas URBAIN Vis mere En udstilling af den maskine, man brugte til at afkode nazisternes kommunikation Foto: Thomas URBAIN

Arkivarerne tog fat i de amerikanske myndigheder, og kort tid efter rykkede FBI ud til Julia Turings hjem for at undersøge sagen.

Efterforskerne brugte lang tid i hjemmet uden held, men Alan Turings vigtige betydning og den massive mistanke gjorde, at man blev ved, og det gav pote.

Pludselig fandt de certifikatet bag en kommode, og kort tid efter kunne de bag en væg i badeværelset finde en støvet taske.

I den lå medaljen.

Foto: - Vis mere Foto: -

Siden er flere mærkværdige detaljer kommet frem.

Eksempelvis har Daily Mail skrevet, at Julia Turing i 1988 - altså fire år efter selve tyveriet - reelt set skiftede sit efternavn til Turing.

Før hed hun Julia Schwinghamer.

Derudover viser retsdokumenter, som phys.org har refereret fra, også, at Julia Turing i løbet af årene har forsøgt at sende falske genstande tilbage til Sherborne.

Eksempelvis sendte hun en medalje tilbage til skolen, men den viste sig ikke at være ægte.

De amerikanske myndigheder har stadig de værdifulde genstande, og historien bringer ikke noget om, hvorvidt Julia Turing bliver sigtet for tyveriet.

Alan Turing døde i 1954 - ni år efter krigens afslutning.