Du har med al sandsynlighed set reklamen, hvor den lille pige løfter pegefingeren mod sin far, fordi han ikke må snyde med sin skrabejulekalender.

Alligevel kunne en kvinde i 40'erne fra Albertslund ikke dy sig, da hun først var gået i gang. Og da hun var nået igennem, var den god nok. Der var ti juletræer.

Det skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

»Jeg blot manglede en stjerne – for at vinde 50 kr. – eller et juletræ med gevinst på millionen. Så blev det altså bare for spændende til, at jeg kunne lade være,« fortæller kvinden.

»Jeg sad et øjeblik og stirrede på dem. Så fik jeg fremstammet til min mor, at jeg vist lige havde vundet en million kroner. Vi troede jo slet ikke på det - og jeg fik da også talt de juletræer et par gange. Men så kunne jeg se på min konto, at der stod en million kroner til udbetaling,« siger den glade vinder.

Kvinden, der har butiksbaggrund, var på besøg hos sin mor, da hun valgte at logge ind på sin konto hos Danske Spil og købte et online julekalender-skrabelod. Inden hun gik i gang havde hun nået at bestille en burger, og da den var nået frem, kunne hun glæde sig over at være millionær.

»Havde jeg vidst det, skulle jeg da have bestilt champagne og kaviar i stedet for,« fortæller kvinden med et grin.

Dermed kan kvindens familie se frem til at få nogle større julegaver, ligesom hun også skal bruge pengene på en god middag med dem.

Og selvom der også skal smides kroner efter en ny telefon, så skal der også spares.

»Jeg må nok hellere være lidt voksen, selvom det er kedeligt,« fortæller hun.

Der er stadig 5x1 million kroner tilbage at vinde på de fysiske skrabekalendere.

Online-kalenderen er ikke begrænset af et bestemt antal lodder, men vil i gennemsnit indeholde samme antal hovedgevinster ved salg af 2,52 mio. lodder.