En britisk kvinde benyttede sig forleden af et snedigt trick til at komme i kontakt med politiet, da hun befandt sig i en utryg situation.

For mens kvinden følte ubehag fra en mand ombord på en bus, valgte hun at ringe til alarmcentralen på markant anderledes måde, end hvad man normalt ville gøre.

Hun fortalte nemlig, at hun gerne ville bestille en pizza, skriver BBC.

Til kvindens fordel tog den vagthavende hos alarmcentralen dog ikke fejl af, hvad kvindens intention med opkaldet var. For selvom det måske kunne lyde som om, at det var telefonis, var pizzatricket et råb om hjælp.

Den vagthavende hos politiet satte derfor en eftersøgning af kvinden i gang, og gennem ja/nej-spørgsmål samt en sporingsapp på hendes telefon, kunne de hurtigt se hendes lokalitet.

Da politiet ankom til stedet, hvor bussen kørte, blev køretøjet derfor standset og kvinden blev reddet fra den utrygge situation.

Herefter blev den 40-årige mand, der udviste et utryghedsskabende adfærd, kortvarigt anholdt.

Det er ikke noget nyt, at personer i pressede situationer vælger at benytte pizzatricket til at få kontakt til politiet. Det er nemlig set i flere lande, fortæller Dan Spence, der er vagtchef hos alarmcentralen, til mediet.

Han understreger dog, at det er første gang, at det er set i New Yorkshire, og derfor hylder han også de medarbejdere, der var opmærksomme på anmeldelsen.

»Dette var virkelig godt arbejde af alle involverede, som gav os mulighed for at tage øjeblikkelige foranstaltninger for at beskytte en sårbar kvinde,« fortæller han.