En 57-årig kvinde havde tænkt sig at køre en lille tur syd for den dansk-tyske grænse for at handle lidt ind.

Men med de lukkede grænser krævede det en løgn, og det blev hun altså fanget i af politiet.

Da kvinden blev tjekket ved grænsen i Böglum syd for Sæd viste hun en af de såkaldte passersedler, som pendlere bruger, hvis de arbejder syd for grænsen. Hun sagde, at hun skulle på arbejde i en fødevarebutik. Derfor fik hun lov til at passere. Det skriver jv.dk.

Men da hun en time senere kom tilbage, fik politiet øje på hende, og her fandt de altså ud af, at hun ikke havde været på arbejde, men i stedet været på indkøb i Tyskland. Det er uvist, om sagen får yderligere konsekvenser for kvinden.

Selvom både Danmark og Tyskland i midten af marts lukkede grænsen, så er der alligevel stadig borgere, der er i tvivl om, hvorvidt de må krydse grænsen for at handle.

Det skrev Sydjyllands Politi så sent som fredag på Twitter.

‘Er det muligt at køre til Tyskland for at handle ind, selvom de tyske myndigheder har indført grænsekontrol? Nej. De tyske myndigheder anser ikke grænsehandel for at være et anerkendelsesværdigt formål.’

De skriver, at deres servicecenter modtager en del henvendelser i øjeblikket.