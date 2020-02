»Mor, hvis du løber så stærkt for at komme hjem til mig, hvorfor er du så ikke kommet hjem endnu?«

Ordene kom fra Kristine Misanes fireårige datter. Kristine Misane havde mange gange fortalt sin datter, at hun løb alt, hvad hun kunne, og snart ville komme hjem. Men dagene blev til uger, ugerne til måneder, og månederne til mere end et år. Til sidst gav ordene ikke længere mening.

»Jeg måtte fortælle hende sandheden. At jeg sidder i fængsel i Danmark,« siger den lettiske kvinde Kristine Misane, 46 år.

Vi møder hende i Vestre Fængsel tirsdag den 17. februar.

Kristine Misane fra Letland, sidder varetægtsfængslet i Vestre Fængsel iDanmark (siden 9. dec 2018) og nu skal udleveres til retsforfølgelse i Sydafrika, fordi hun har bortført sin og sin sydafrikanske eksmands fælles datter på i dag fire år til Letland. Her er Kristine Misane fotograferet i Vestre Fængsels besøgsrum. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Kristine Misane fra Letland, sidder varetægtsfængslet i Vestre Fængsel iDanmark (siden 9. dec 2018) og nu skal udleveres til retsforfølgelse i Sydafrika, fordi hun har bortført sin og sin sydafrikanske eksmands fælles datter på i dag fire år til Letland. Her er Kristine Misane fotograferet i Vestre Fængsels besøgsrum. Foto: Bax Lindhardt

En kold og blæsende dag, hvor skyerne driver flygtigt forbi de høje, beskidte vinduer med grå gardiner i besøgslokale 102.

Væggene er hvide. Briksen i rummet betrukket med blåt plastikbetræk. Ved siden af briksen står et lille legekøkken. Urørt.

Den 8. december 2018 var sidste gang, Kristine Misane så sin datter. Den fireårige pige bor i dag hos Kristine Misanes storesøster sammen med sin halvbror i Letlands hovedstad, Riga.

»Vi fejrede hendes storebrors fødselsdag hjemme i Riga. Det var en dejlig dag. Hun havde sådan nogle dejlige røde kinder den dag,« siger hun, mens tårerne triller ned ad kinderne.

Tidligt næste morgen satte Kristine Misane sig på et fly med kurs mod Mozambique, hvor hun driver et hotel og arbejder som advokat.

Men under mellemlandingen i Københavns Lufthavn blev hun anholdt, fordi de sydafrikanske myndigheder havde udstedt en international arrestordre på hende for at have bortført sin datter fra Sydafrika i strid med en retskendelse.

Siden har hun siddet varetægtsfængslet i Vestre Fængsel, og de sydafrikanske myndigheder ankom onsdag for at tage hende med til Sydafrika torsdag. I 11. time er der imidlertid kommet en henvendelse fra Letlands myndigheder, som måske kan sætte en stopper for udleveringen til Sydafrika. Men det vender vi tilbage til.

Sagen har gennem de seneste måneder kørt på allerhøjeste diplomatiske niveau mellem Letland og Danmark. Så sent som i januar drøftede Letlands udenrigsminister sagen med Danmarks udenrigsminister, Jeppe Kofod.

Tidslinje Maj 2018: Kristine Misane flygter med sin og sydafrikanske ekskærestes fælles datter, som på det tidspunkt er tre år gammel. Det gør hun, selv om retsvæsenet i Sydafrika har afgjort, at hverken Kristine Misane eller hendes ekskæreste må tage deres fælles barn ud af landet. Kristine Misane flyver til sit hjemland, Letland. Med sig har hun også sin søn, som hun har med en anden mand.

9. december 2018: Kristine Misane, som arbejder som advokat og hotelejer, flyver fra Letland til Mozambique, hvor hun har sit hotel og sin advokatvirksomhed. Under en mellemlanding i Københavns Lufthavn bliver hun anholdt, da Sydafrika gennem Interpol har udstedt en arrestordre på hende.

Januar 2019 oplyser Letland, at landet ikke har juridisk grundlag for at overtage sagen og retsforfølge Kristine Misane for at have bortført sin datter.

I februar og marts 2019 stiller Rigsadvokaten spørgsmål til Sydafrika om fængselsforholdene i Sysdafrika. Sydafrika garanterer, at der vil være 4,4 kvadratmeter til Krisine Misane i en fængselscelle til 18 personer, og at hun ikke vil blive udsat for nedværdigende behandling.

2. april 2019: Rigsadvokaten beslutter, at kristine Misane skal udleveres til Sydafrika.

1. august 2019: Østre Landsret godkender Rigsadvokatens afgørelse.

Oktober 2019: Procesbevilingsnævnet afviser at sende sagen videre til Højesteret.

13. november 2019: Københavns Byret løslader Kristine Misane, fordi en frist i udleveringsloven er overskredet. Østre Landsret omgør afgørelsen kort efter.

15. januar 2020: Letlands udenrigsminister drøfter sagen direkte med Danmarks udenrigsminister Jeppe Kofod.

30. januar 2020: Københavns Byret løslader Kristine Misane med henvisning til, at varetægtsfængslingen i Danmark har varet så længe, at den ikke står mål med den mulige straf, hun risikerer. Anklageren kærer straks afgørelsen til landsretten. Kæremålet får opsættende virkning, hvilket betyder at Kristine Misane fortsat skal sidde fængslet.

7. februar 2020: Kristine Misane går i sultestrejke.

10. februar: Letlands udenrigsministerium kritiserer Danmarks optræden og indkalder den danske ambassadør i Riga til samtale. De Sydafrikanske myndigheder stod samme dag klar til at hente Kristine Misane i Danmark. Men Rigsadvokaten udskyder udleveringen, da Kristine Misanes advokater har gjort indsigelser.

14. februar 2020: Østre Landsret afgør, at Kristine Misane fortsat skal være varetægtsfængslet frem til 20. februar, indtil udleveringen er effektueret. Hvis hun var blevet løsladt havde hun sat sig på første fly til Letland, oplyser hendes advokat Henrik Stagetorn.

18. februar 2020: B.T. interviewer Kristine Misane i Vestre Fængsel. Letlands anklagemyndighed udsteder samme dag en europæisk arrestordre på Kristine Misane med henblik på at retsforfølge hende i Letland.

19. februar 2020: De sydafrikanske myndigheder ankom til Danmark for at tage Kristine Misane med til Sydafrika den 20. februar. Men Rigsadvokaten beslutter samme dag på baggrund af Letlands europæiske arrestordre at udskyde udleveringen af Kristine Misane til Sydafrika for tredje gang.

20.februar 2020: Københavns Byret skal tage stilling til om varetægtsfængslingen af Kristine Misane skal forlænges. Kilder: Ritzau, retskendelser og advokat Henrik Stagetorn.

Den 7. februar gik Kristine Misane i sultestrejke for at råbe myndighederne op, og den 10. februar kritiserede Letlands udenrigsministerium Danmarks optræden og indkaldte den danske ambassadør i Riga til samtale.

Kristine Misane bestrider ikke, at hun har forbrudt sig mod forbuddet mod at tage sin datter, som hun har sammen med sin sydafrikanske ekskæreste, med sig ud af Sydafrika.

Men hun mener, at hun har har handlet i nødværge for at beskytte sin datter og sig selv mod ekskæresten, som ifølge Kristine Misane har truet hende på livet og orkestreret en voldtægt mod hende i Sydafrika som led i kampen om deres fælles barn.

»Han (ekskæresten, red.) var med på en telefon imens. Jeg kunne genkende hans stemme. Han sagde: ‘Jeg vil se hende lide’.«

Hun fortæller detaljeret om, hvordan tre mænd i maj 2018, hvor konflikten med hendes ekskæreste var højspændt, voldtog hende og truede hende og datteren på livet.

Hun så ikke anden udvej end at flygte hjem til Letland med sin datter og sin søn, som hun har med en anden mand.

»Jeg reddede min datter og mig selv. Hvilken mor ville ikke redde sit eget barn?« siger hun.

B.T. skal understrege, at dette er Kristine Misanes udlægning af hændelsesforløbet.

B.T. har spurgt hendes danske advokat, Henrik Stagetorn, om der foreligger materiale – en politianmeldelse, sigtelser eller lignende – der underbygger hendes forklaring. Det gør der ikke, ud over at hendes ekskæreste har et tilhold mod at opsøge hende i Sydafrika.

Den eneste kontakt, Kristine Misane har haft med sin datter siden varetægtsfængslingen i Danmark, er skypesamtaler og håndskrevne breve og tegninger.

»Hun er så dygtig. Hun kan allerede skrive bogstaver,« siger Kristine Misane, mens hendes fingre glider blidt henover en tegning af et juletræ med datterens navn på, som hun har modtaget i fængslet.

Den 5. marts fylder Kristine Misanes datter fem år.

Til den tid kan Kristine Misane være udleveret til retsforfølgelse i Sydafrika.

»Det er en dødsdom at blive udleveret til Sydafrika. Der kan gå flere år, før min sag kommer for retten. Strafferammen er op til 15 års fængsel for børnebortførelse i Sydafrika. Det overlever jeg ikke. Der er så meget korruption i landet. Jeg vil ikke få en retfærdig rettergang,« siger hun.

Forholdene i de sydafrikanske fængsler er gentagne gange blevet kritiseret for ikke at sikre basale menneskerettigheder.

Det har også været Henrik Stagetorns vigtigste argument for, at Kristine Misane ikke skal udleveres.

Men de sydafrikanske myndigheder har over for Danmark garanteret, at Kristine Misanes menneskerettigheder vil blive respekteret, og at hun i Sydafrika højst vil skulle dele celle med 17 andre kvinder.

Det har Østre Landsret godtaget, og ifølge den danske anklagemyndighed kan Kristine Misane takke sig selv for, at hendes sag er trukket i langdrag.

»Alle de skridt, Misane har foretaget, er egnet til at forsinke processen,« sagde anklager Anders Larsson, da Østre Landsret den 14. februar afgjorde, at Kristine Misane fortsat skal være varetægtsfængslet, så udleveringen kan effektueres.

Hvis det går, som Kristine Misane frygter, har hun sørget for, at hendes søster tager sig af hendes hendes to børn hjemme i Riga.

Men hun håber stadig på at blive sendt hjem til Letland, og hun er ved at lave en gave, som hun håber at kunne give til sin datter på hendes fødselsdag om to uger.

»Hun ønsker sig en pude med en sommerfugl på. Den er lys, græsgrøn med orange blomster, gule blade og en lilla sommerfugl på,« siger hun, mens blikket vender indad.

Kristine Misane gør en pause og siger så:

»Jeg vil så gerne holde hendes hånd - bare én gang.«

Tirsdag eftermiddag, kort efter B.T.s interview med Kristine Misane, tændtes et lille håb i Kristine Misane.

Letlands anklagermyndighed udstedte nemlig i 11. time en europæisk arrestordre på Kristine Misane med henblik på at retsforfølge hende i sit hjemland. Den mulighed havde Letland ellers afvist var juridisk mulig tilbage i januar 2019.

Hendes advokat, Henrik Stagetorn, oplyser onsdag til B.T., at udleveringen til Sydafrika nu er blevet udsat for tredje gang, mens Rigsadvokaten ser på Letlands arrestordre og krav om udlevering af Kristine Misane til Letland.

For skal Kristine Misane nu udleveres til Sydafrika eller Letland? Kristine Misane foretrækker det sidste.

Torsdag skal Københavns Byret tage stilling til, om varetægtsfængslingen af Kristine Misane skal forlænges.

B.T. følger sagen...