Indenfor den seneste måned er to yngre kvinder i 30'erne døde med coronavirus.

Ifølge DR har den ene af de to været ansat som poder i Testcenter Københavns Lufthavn i Region Hovedstaden.

»Det synes jeg jo er forfærdeligt« siger Pernille Lohse, der er sygeplejerske og chef i Testcenter Danmark, Region Hovedstaden til DR.

Begge de to kvinder, der har mistet livet, havde en underliggende sygdom, der giver øget risiko for et alvorligt forløb af corona.

Og dermed burde det slet ikke kunne lade sig gøre, at den ene af kvinderne arbejdede som poder, hvor man hver dag står overfor hundredevis af potentielt smittede danskere.

Søger man stillingen som poder, skal man nemlig digitalt bekræfte, at man ikke selv - eller nogen man bor med - er i øget risiko for at blive alvorligt syge af coronavirus, skriver DR.

Det er dog ikke muligt for Region Hovedstaden selv at registrere, om deres ansøgere er i risikogruppen.

Det vides heller ikke, om den unge kvindelige poder har været klar over, at hun var i øget risiko. Ligesom det heller ikke står klart, om hun er blevet smittet i forbindelse med sit arbejde, eller et andet sted i samfundet.

Udover de to yngre kvinder, der er døde efter smitte med coronavirus, har der i Danmark kun været et andet dødsfald blandt personer under 50 år.

Det drejer sig om den 36-årige sosu-assistent Dennis Sørensen, der højst sandsynligt blev smittet på sit arbejde og som efterfølgende afgik ved døden.