Det hele var planlagt for en 58-årig kvinde fra Roskilde. Hun skulle holde ferie i den første uge af juli, som hun altid gør.

Men da hun fik ferieplanen af sin arbejdsgiver, var ønsket ikke blevet opfyldt, og det fik hende til at gøre noget, som hun nu er dømt for.

Situationen opstod tilbage i 2017.

Den 58-årige kæmpede for at få ændret ferieplanen, men det endte ikke, som hun havde ønsket. Det skriver sn.dk.

Men ferie ville hun altså på i den periode, så hun besluttede derfor at fuppe sin arbejdsgiver.

Hun bildte dem ind, at hun skulle indlægges for at blive opereret og bagefter være sygemeldt i en uge. Det gav hende mulighed for at tage på den planlagte ferie.

Men da kvinden kom hjem fra ferien, blev hun opdaget og sigtet for dokumentfalsk og bedrageri.

Retten i Roskilde har nu besluttet at give hende 30 dages betinget fængsel. Blandt andet fordi det er et enkeltstående tilfælde, og at hun ikke tidligere har været straffet.