Ordensbekendtgørelsen forbyder uanstændig opførsel, der kan forulempe eller forarge andre.

Og det var præcis, hvad der skete, da en kvindes spadseretur i Randers endte med et opkald til politiet.

Kvinden opdagede nemlig to personer, der dyrkede sex på en sti ved Tøjhushaven i Randers, da hun gik en tur onsdag klokken 12.

Det skriver Randers Amtsavis.

Kvinden forsøgte ifølge mediet at stoppe de to personer - en 49-årig mand og en 53-årig kvinde - i at have sex på stien, da den ofte benyttes af børn.

Kvinden kunne dog ikke få dem til at stoppe, og derfor kontaktede hun politiet.

Politiet ankom kort efter.

Ordensmagten bad det sexlystne par ‘venligt, men bestemt’ om at finde et andet sted til akten, og det fik parret til at forlade stedet.