»Nå, det var da dejligt!«

Sådan lød reaktionen fra en aalborgensisk kvinde, da hun fandt ud af, at der var en gevinst på 70 kroner på en af de syv lottokuponer, hun ikke havde fået tjekket. Kort efter kom chokket.

Et chok af den slags, enhver Lotto-spiller drømmer om at få, vel at mærke.

For på den sidste af de syv kuponer, kvinden fik tjekket, var der også gevinst. Men i en helt, helt anden målestok.

Beskeden fra kiosken var, at hun skulle ringe til Danske Spil, idet gevinsten var større, end hvad hun kunne få udbetalt på stedet, skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

Opringningen afslørede, at aalborgenseren havde været lottomillionær i tre måneder uden at vide det.

Den kupon, hun havde haft liggende foldet sammen i pungen i månedsvis, var ikke mindre end 2.263.393 skattefri kroner værd.

»Da jeg fandt ud af det... Jamen, det er jo fuldstændigt vanvittigt. Tænk, at jeg har gået med den kupon i pungen i så lang tid,« siger den lykkelige lottomillionær til Danske Spil.

Kvinden har voksne børn og fortæller, at især de kommer til at få glæde af den store og uventede gevinst.