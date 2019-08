En 62-årige kvinde fra England har fået forbrændinger som følge af 'vaginal dampning', som nu har fået en organisation og ekspert til at udsende advarsel mod metoden.

Nærmere bestemt fik den engelske kvinde andengradsforbrændinger efter at have dampet sin skede.

Det får nu organisationen 'Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada' til at advare mod metoden, som går ud på at sidde over varmt vand med et indhold af urter, hvor formålet for nogle er at rengøre skeden.

Og faktisk råder organisationens gynækologer til, at kvinder helt skal undlade at dampe deres skeder efter en undersøgelse af metoden med den 62-årige som et eksempel.

Det bakker Vanessa Mackey, læge og talskvinde hos The Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, op om.

»Dampning af skeden kan påvirke den sunde balance mellem bakterier og pH-niveauer og forårsage irritation og infektion. Det kan også brænde den sarte hud omkring vaginaen,« siger hun til BBC.

Samtidig kalder Vanessa Mackey det for en myte, at skeden kræver omfattende rengøring eller behandling. Hun mener blot, at man kan benytte almindelige, ikke-parfumeholdige sæber.

Det er ikke første gang, at 'vaginal dampning' bliver debatteret.

I 2018 anbefalede stjerneskuespillerinden Gwyneth Paltrow 'vaginal dampning' som en behandling, der udløste energi, som afbalancerer hormonniveauet.

Paltrow mødte dog stor kritik for sine udtalelser, som hun til sidst trak tilbage.

Ogås supermodellen Chrissy Teigen har på Instagram beskrevet, hvordan hun har eksperimentet med 'vaginal dampning' - dog uden at vide, hvorvidt det har en effekt, skrev hun.

Ifølge BBC er 'vaginal dampning' blevet mere og mere populært, hvor det blandt andet benyttes i kurbade og saloner.