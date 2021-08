En 72-årig kvinde fik pludselig et ildebefindende, da hun kørte sammen med sin datter.

Bilen ramte onsdag eftermiddag et træ ved havnen i Aalborg og endte med at koste hende livet.

Det bekræfter Nordjyllands Politi til B.T.

Den 72-årige kvinde kom onsdag ved 12.30-tiden kørende mod vest ad Nyhavnsgade. Og pludselig fik hun et ildebefindende.

Med sig i bilen havde hun sin datter, som reagerede hurtigt ved at gribe rattet og drejede bilen ind over noget græs. Og her ramte bilen med lav hastighed et træ – Således kom ingen andre til skade ved uheldet. Det skriver Nordjyske.

Efter sigende kom en ambulance hurtigt frem til havnen i Aalborg, og kvinden fik hjertemassage. Dog stod hendes liv ikke til at redde og hun blev erklæret død på stedet.

Ifølge vagtchefen hos Nordjyllands Politi er det for tidligt at sige noget om dødsårsagen.

De pårørende er underrettet.