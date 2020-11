For en uges tid siden fik en kvinde tæt på den midtjyske by Brande sig noget af et chok.

Passagererne i en bil, der kørte lige foran hende, rullede pludselig vinduet ned og kastede et sammenrullet tæppe ud. Da hun kom hen til tæppet, opdagede hun en lille foreslået killing.

»Det er meget svært at begribe, hvordan nogen kan finde på sådan noget,« lyder det fra internatleder Kent Karlsen, der sammen med sin kone ejer Brande Internat, hvor killingen blev indleveret.

På internatet blev den tilset af en dyrlæge, der heldigvis kunne konkludere, at katten ikke var i livsfare.

Den lille killing blødte voldsomt fra næse og mund, da den blev indleveret. Foto: Dyrenes Beskyttelse

»Den kunne have været død. Fuldstændig. Det er så farligt det dér,« siger Kent Karlsen.

Han lyder stadig rystet, da B.T. taler med ham over telefonen.

»Vi hører det af og til – men ingen kan forstå det. Det er en meget voldsom aktion,« siger han og fortsætter:

»Hvorfor gøre det på sådan en grov måde? Man bør ringe til 1812 eller kontakte et internat, så får man jo hjælp.«

Her er det tæppe, man havde pakket katten ind i. Foto: Dyrenes Beskyttelse

Den lille killing var meget sulten, da de fik den ind. Den kunne lige klare at spise, selv om den havde fået et hårdt slag ved kæbe og mund. Også det ene ben var meget hævet.

Den er nu kommet i pleje hos en familie i Brande-området, hvor den skal blive med sine nye søskende, indtil den fylder 12 uger og er klar til adoption.

Dyrenes Beskyttelse har delt historien på deres Facebook-side, hvor opslaget på få timer er blevet delt mere end 250 gange og liket af omkring 3500 mennesker.