Det skulle have været en hyggelig familieweekend med Michael Bublé-koncert og Tivoli-tur. Men det endte helt anderledes for polske Angelika Grzymala.

Den 43-årige kvinde er i disse dage i Danmark for at hygge med sin familie, der til daglig er spredt ud over Europa. Og torsdag aften var familien så taget i Tivoli for at se Halloween-udsmykningen og nyde hinandens selskab. Men hyggen stoppede brat omkring klokken 18.

Her kom polske kvinde og de andre gående ad en sti nede ved søen. Foran sig førte hun en barnevogn med sit to måneder gamle barnebarn, da en stor gren pludseligt faldt fra en trætop over hende. Den ramte hende i hovedet.

»Jeg husker ikke meget fra situationen, udover at jeg faldt, og at der pludselig var blod over det hele. Og så gik jeg i panik på grund af babyen,« fortæller hun til B.T. via sin datter, som oversætter fra polsk.

Angelika Mrzymala måtte syes med 13 sting. Foto: Privat Vis mere Angelika Mrzymala måtte syes med 13 sting. Foto: Privat

Panikken bredte sig til de resterende seks familiemedlemmer. Heldigvis var babyen okay, men det blødte voldsomt fra en flænge i Angelika Grzymalas pande.

Efterfølgende blev de taget med hen til Tivolis sygeplejerske, der tilså hendes sår og ud fra en faglig vurdering besluttede at kontakte akutafdelingen på Frederiksberg Hospital.

Tivoli betalte en taxi til hospitalet, og her konstaterede lægerne, at Angelika Grzymala havde fået en hjernerystelse. Desuden måtte de sy flængen i hendes pande med 13 sting.

Fredag er Angelika Grzymala stadig mærket af oplevelsen.

Her er den gren, der ramte den polske kvinde i hovedet. Vis mere Her er den gren, der ramte den polske kvinde i hovedet.

»Jeg har meget ondt i min ryg og en voldsom hovedpine, og så er jeg meget træt, for jeg har slet ikke sovet i nat. Jeg er meget rystet.«

Det er anden gang på fem måneder, at der er problemer med træerne i Tivoli.

Tilbage i juni væltede et træt pludseligt ned i forlystelsen Tik Tak. Ingen personer kom til skade, men Tivoli var nødt til at afspærre området omkring forlystelsen.

Dengang lød det fra pressechef Torben Plank, at det var længe siden, haven senest havde oplevet noget lignende, og at den slags ikke altid kan forhindres.

Her ses træet og Tik Tak. Foto: Privat Foto: Privat Vis mere Her ses træet og Tik Tak. Foto: Privat Foto: Privat

Da B.T. fredag fanger ham på telefonen, fortæller han, at Tivoli efter episoden gennemgik samtlige træer i juli. Her blev 20 træer fældet og andre beskåret.

Derfor er Tivolis ledelse og personale også kede af torsdagens episode, som bliver taget meget alvorligt.

»Vi efterser træerne løbende og handler ved mistanke. Der kan jo falde en gren ned. Stor eller lille. Èn er selvfølgelig én for meget.«

Skal jeres gæster frygte for deres sikkerhed, når de bevæger sig igennem haven?

»Nej, det skal de ikke. Som jeg sagde før, gennemgår vi træerne løbende. Der er måske endda nogle træer, vi har været lige hårde nok mod for at være på den sikre side.«

Men hvordan kan det så ske, at en gæst får en gren i hovedet?

»Det er jo natur. Men vi holder rigtig meget øje og fælder hellere for meget end for lidt. Derfor er det også rigtig ærgerligt, at det kunne ske.«

Torben Plank uddyber, at Tivoli gerne vil være behjælpelig med at sætte familien i forbindelse med forlystelsesparkens forsikringsselskab, skulle der blive tale om en forsikringssag.

Alt i alt har Tivolis personale handlet efter bogen, lyder det fra pressechefen.

»Skaden er sket, og det er vi kede af. Men jeg synes også, vi har handlet korrekt.«

Hvad så nu?

»Hver gang, der sker det mindste, gennemgår vi tingene en ekstra gang. Det gør vi også i denne sag.«