Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Efter en kvindelig turist lørdag faldt ud over Møns Klint og afgik ved døden, opsætter Naturstyrelsen nu ekstra afspærring i området.

Det skriver TV 2 Øst.

Ifølge politiet så et øjevidne, at kvinden på 37 år angiveligt var i færd med at tage nogle billeder, da hun faldt ud over Møns Klint.

Kvinden blev hentet med redningshelikopter og fløjet i retning mod Rigshospitalet, men kort tid efter blev hun erklæret død.

Efter døden satte politiet afspærringer op, men det har ikke været nok.

Søndag rykkede Naturstyrelsen ud til klinten, hvor de opsatte yderligere afspærringer det sted, hvor dødsfaldet skete.

»Vi har valgt at afspærre midlertidigt med noget afspærringsbånd i det konkrete område, hvor den kvindelige turist er faldet ned. Det var vi ude at sætte op søndag,« siger Jane Skov Lind, skovrider i Naturstyrelsen Storstrøm, til TV2 ØST.

Det er endnu ikke oplyst, hvor kvinden kommer fra.

Lyt til B.T.s kriminalpodcast 'På fersk gerning' her, eller hvor du plejer at lytte podcast: