En kvinde huskede at sikre sin datter, da de var ude at klatre i legelandet Klatresjov i Brabrand.

Men hun huskede ikke at sikre sig selv, og så gik det altså galt.

Det fortæller Danh Cong Nguyen til B.T.

Han er medejer af legelandet og så ikke, da uheldet skete tidligere på dagen, men han var til stede i legelandet.

»De havde allerede været der lidt tid, så de vidste, hvordan det hele fungerede, men så tog moren sin datter med hen til en ny klatrevæg, hvor hun sikrede sin datters sele.«

»Hun glemte dog at sikre sin egen sele. De begyndte så at klatre, men pludselig faldt hun ned,« forklarer han.

Efterfølgende handlede man hurtigt og fik tilkaldt en ambulance, som fik kørt hende til hospitalet.

Han fortæller, at man har fulgt den proces, som man altid følger for gæsterne, som vil klatre i legelandet.

»Gæsterne starter med at få instrukser, så bliver de sat i deres sele, og så viser instruktørerne, hvordan det hele fungerer.«

»Der er hele tiden folk til at holde øje med gæsterne, men det er ikke muligt at holde øje med dem alle sammen, så vi vælger primært at have fokus på de mindreårige,« siger Danh Cong Nguyen.

Han fortæller, at man altid samler alle og fortæller, hvor vigtigt det er, at man følger instrukserne, da klatring jo kan være farligt. Så man skal følge sikkerhedsanbefalingerne.

Det er uvist, hvad status på kvinden er, men Klatresjov har givet deres nummer til politiet, hvis man ønsker mere information omkring sagen.