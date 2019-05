Kørelærer Per Ahlehoff fra Solrød vil have politikerne til at gøre noget ved rundkørslerne på Solrød Strandvej, som han mener er livsfarlige.

Derfor har han skrevet et åbent brev til Solrød Byråd.

»De her rundkørsler er lavet for 30 år siden, og trafikken er steget voldsomt siden. Og de seneste fem år er hækken vokset så voldsomt, så udsynet er blevet dårligt,« siger Per Ahlehoff.

»Inden mine elever får trådt på bremsen, så dukker der en bil op, og det skaber farlige situationer,« siger han.

For en måned siden mistede en 69-årig kvinde livet, da hun blev påkørt af en bil på vej ind i en rundkørsel i Solrød.

For en måned siden mistede en 69-årig kvinde livet, da hun blev påkørt af en bil på vej ind i en rundkørsel i Solrød.

Helt konkret vil Per Ahlehoff have, at kommunen skal sørge for, at beplantningen ikke er højere, end at man som trafikant kan se biler på den modsatte side af rundkørslen.

»Dårlige oversigtsforhold er ikke godt for noget som helst,« siger han. Borgmesteren i Solrød, Niels Hörup (V), mener dog ikke, at den rigtige løsning er at beskære planterne.

»Ifølge Vejdirektoratet og politiet nedbringer det faktisk antallet af færdselsulykker, at man har beplantning, fordi de dårligere oversigtsforhold får folk til at sænke farten,« siger han til TV2 Lorry.