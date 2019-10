En 80-årig kvinde er i nat død efter sine kvæstelser fra en brand i en plejebolig i Berringshaven i Holstebro.

Kvinden sad i en stol og røg, da hun tabte nogle gløder ned i skøddet.

Plejecenteret, hvor kvinden boede havde taget deres forholdsregler ved at give hende et forklæde, men der gik alligevel noget galt.

Det skriver TV Midtvest.

Branden blev anmeldt klokken 09.49 tirsdag formiddag.

Den 80-årige kvinde blev efterfølgende overført til Rigshospitalet.

Her blev hun behandlet for sine skader, men det lykkedes ikke at redde hendes liv.

Det er Midt- og Vestjyllands Politi, der har bekræftet episoden overfor TV Midtvest.