Hvor heldig har man lov til at være?

Det spørgsmål stillede en midaldrende kvinde fra Sjælland formentlig sig selv, da hun for nylig ramte plet i første Lotto-skud.

Søndag oprettede hun en konto hos Danske Spil, og den følgende lørdag stod hun med en gevinst på en million kroner i hænderne, skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

Kvinden kalder udfaldet for »begynderheld«, og hun kan næsten ikke forstå, at det var hende, der løb med gevinsten.

»Det er næsten lidt pinligt. Jeg er så ny i det med at spille Lotto, at da jeg så beløbet på min app, der forstod jeg det ikke. Jeg troede, at det var en reklame, og at det betød, at der var en million i puljen i denne uge. Jeg havde ikke fattet, at det var min egen kupon, der havde vundet en million.«

»Det var en totalt surrealistisk oplevelse, da manden fra Danske Spil ringede og spurgte 'Er det o.k., at vi sætter en million ind på din Nem-konto?' Ja, værsgo, det gør du bare! Haha! Dét er jeg altså aldrig blevet spurgt om før,« fortæller hun til Danske Spil.

Ifølge selskabet går der typisk mange uger, måneder eller måske år, før Lotto-spillere kan kalde sig for vindere.

Eksempelvis vandt en mand fra København i oktober en million kroner i Lotto efter at have spillet de samme tal i over 25 år.

To uger senere blev han dog overgået, da en mand fra Østjylland vandt 5.000.000 kroner efter trofast at have fornyet sin Lotto-kupon i intet mindre end 30 år.

Hvad den heldige kvinde fra Sjælland skal bruge en rund million kroner på, ved hun endnu ikke. Dog forsikrer hun om, at hun sagtens kan finde noget at bruge gevinsten til:

»Måske er der folk derude, som er så rige, at de ikke kan bruge en million. Det er næsten trist, synes jeg. Men jeg kan i hvert fald godt bruge en million. Jeg har ikke en i forvejen,« lyder det i pressemeddelelsen.