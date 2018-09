Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Kvinde står frem med anklager mod højesteretskandidat

En amerikansk kvinde er stået offentligt frem med anklager om overgreb mod Brett Kavanaugh, der kan blive USA's næste højesteretsdommer. Christine Blasey Ford er i dag professor ved et universitet i Californien og hævder, at Kavanaugh forgreb sig på hende til en fest, da de gik på gymnasiet sammen. Flere senatorer kræver nu, at afstemningen om hans kandidatur bliver udsat.

Ægtepar køber ikonisk nyhedsmagasin

En af USA's ældste og mest kendte nyhedspublikationer - Time Magazine - er blevet solgt til iværksætteren Marc Benioff og hans hustru, Lynne, for 190 millioner dollar. Det rapporterer erhvervsavisen Wall Street Journal natten til mandag dansk tid.

'Vi er beærede over at tage ansvaret for en af verdens mest vigtige medieselskaber og en af de mest ikoniske,' udtaler ægteparret.

Grænsevagt har dræbt fire personer

En ledende amerikansk grænsebetjent i Texas, 35-årige Juan David Ortiz, har indrømmet at have dræbt fire personer i perioden fra 3. til 15. september i år. Det oplyser distriktsanklager i Webb County, Texas, Isidro Alaniz ifølge CNN.

Psykiatriens mest syge indlægges i gennemsnit 19 gange årligt

Antallet af genindlæggelser og deres andel af de samlede indlæggelser i psykiatrien er steget markant siden 2010. Nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen afslører, at en lille gruppe på 74 meget syge psykiatriske patienter står for en stor del af alle genindlæggelser. Det skriver Jyllands-Posten.

Stormen Florence har kostet 17 mennesker livet

Dødstallet efter stormen Florence, der i weekenden ramte det sydøstlige USA, er natten til mandag dansk tid opjusteret til 17. Blandt de omkomne er en tre måneder gammel baby, der blev dræbt, da et træ landede oven på en campingvogn i delstaten North Carolina.

236 forskere slår alarm: Fokus på vækst splitter samfund

Det stædige fokus på vækst splitter vore samfund, skaber økonomisk ustabilitet og underminerer demokratiet. Det mener 236 forskere fra Europa, der alle er medunderskrivere på et debatindlæg, der mandag bringes i flere end ti aviser, herunder britiske The Guardian og franske Libération.

Finanstilsynet: Banker har for stor appetit på andelslån

Den hårde konkurrence om at låne ud til andelsboligejere har ført til, at der er blevet ydet lån på baggrund af urealistisk høje handelspriser, slår Finanstilsynet fast. Konkurrencen om andelsboliglån har ført til en mere risikobetonet låneadfærd. Det skriver Politiken.

Tyskland og Østrig vil styrke grænser og Afrika-samarbejde

EU's ydre grænser skal sikres bedre, og samarbejdet med afrikanske stater skal styrkes for at bekæmpe årsagerne til flugt og migration. Det enedes den tyske forbundskansler, Angela Merkel, og Østrigs kansler, Sebastian Kurz, om, da de søndag aften mødtes i Berlin.

Verdens første brinttog på skinner: Udleder kun vanddamp

En energiteknologisk verdenspremiere finder mandag sted i den nordtyske delstat Niedersachsen. Her tages verdens første brinttog nemlig i brug. Togene - som har en topfart på 140 kilometer i timen og er usædvanligt stille sammenlignet med almindelige tog - skal forbinde byerne Bremervörde, Cuxhaven, Bremerhaven og Buxtehude.

Avisernes forsider

Avisen Danmark

En modurbanisering, hvor store dele af befolkningen flytter væk fra de større byer, er så småt indtrådt. Især aldersgruppen 25-39 år søger fra byerne og ud i land- og yderkommunerne, viser undersøgelse.

Berlingske

Vi skal passe på med at blande flygtninge og udenlandsk arbejdskraft sammen, mener administrerende direktør i Dansk Industri Karsten Dybvad. Han efterlyser mere udenlandsk arbejdskraft.

B.T.

De to hovedpersoner i DR3's nye program 'Ku godt, må godt', Alex og Malou, kan ikke genkende den virkelighed, de ser i programmet. Parret mener, at DR er tæt på at have begået kontraktbrud.

Børsen

Erik Skjærbæk, der blev milliardær på salget af Svendborg Brakes, har gang i en ny vækstkomet. Det er firmaet Pureteq, der renser røg fra skibe. Succesen skyldes stigende oliepriser og skrappere miljøkrav.

Ekstra Bladet

Det er et spørgsmål om tid, inden de første rentestigninger slår ned på danske bankkunder og boligejere. Det kan blive dyrt for alle med variabelt forrentede lån, advarer Nykredits cheføkonom.

Finans

Pensionsselskabernes alternative investeringer i blandt andet ejendomme, skove, motorveje og porteføljer af unoterede selskaber kan give bagslag, når næste nedtur rammer, advarer nationalbankdirektør.

Information

Gennem det seneste halve århundrede er evnen til vækst i den globale økonomi aftaget. Mindst fire strukturelle faktorer taler for, at perioden med høj vækst er slut.

Jyllands-Posten

Dansk Folkeparti vil hjælpe pensionister, men har årevis stået bag regelsæt, der har udhulet folkepensionen med 5000 kroner om året. DF vil hellere have indflydelse end at stå uden for, siger partileder.

Kristeligt Dagblad

Mens syrere i tusindvis vender tilbage til deres hjemland fra nærområderne, er kun tre procent af de syriske flygtninge i Danmark fra flygtningestrømmen i 2015 rejst hjem, viser nye tal.

Politiken

Et stort boligbyggeri flyttes fra Amager Fælled til et havnemiljø i Københavns sydhavn, som kommunen ellers har udpeget som væsentligt kulturmiljø. Protester er på vej, men politikere står fast.