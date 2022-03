I februar lukkede kviklånsselskabet 4 finance for nye udlån i Danmark. 4 finance’s reelle ejer hedder Vera Boiko, som er et familiemedlem til den russiske milliardær og oligark med navnet Oleg Boyko. Han ses til venstre på billedet her sammen med sin hustru. (Photo by Eric Charbonneau/Invision/AP Images) Foto: Eric Charbonneau